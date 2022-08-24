林依晨女兒正臉曝光？忘了P圖 上萬網友驚呼：好可愛喔
39歲「國民女神」林依晨與老公林于超結婚7年多，去年10月底證實產下第一胎女兒「小小林」，她產後迅速復工，剛拍完侯孝賢監製的電影《車頂上的玄天上帝》，近日抽空看舞台劇，並在IG分享心得文及照片，沒想到，一位小女孩正面意外曝光，引起不小騷動。
林依晨PO出吳定謙、梁正群、高英軒等人演出的舞台劇《沒有人想交作業》宣傳小卡，寫下：「我笑得好大聲，也在劇末眼眶幾度洩洪，還打了某人好幾下屁股，這到底是怎麼樣（看似瘋癲，實則認真的不得了！）的一齣戲...」而在卡片後方，依稀可看到一名雙頰和小腳肉嘟嘟的小女孩坐在兒童椅上。
雖然小女娃臉部失焦，但沒有用後製遮住，仍看得出五官輪廓，讓大批網友驚喜萬分，「亮點是小寶寶」、「後面的小女孩」、「小寶寶嗎？好可愛喔」、「女兒自帶流量」、「小朋友入鏡囉」、「是小依晨」、「只看到小可愛」、「完全被小小林吸引」，吸引1.6萬人按讚。
林依晨母親節曾分享6個月大女兒長乳牙的照片，但為了保護寶寶，P上墨鏡貼圖，先前受訪也說不想曝光女兒隱私，「現在她還很小，會不會之後有意識的時候覺得不想被公開，就讓她以後自己決定。」（編輯：楊穎軒）