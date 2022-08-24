NBA／分析KD留隊原因　Shams：在籃網最有機會爭冠

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由於Rudy Gobert的交易案影響市場行情，籃網開出的價碼非常高，包裹中必須有明星球員和多個首輪選秀權，他們才會點頭放人。但對於這些潛在下家來說，這價碼實在太高了。
Charania表示，「Durrant和籃網都意識到了，報價就只是報價而已，如果價碼沒有進一步提升，那就不會有一筆交易能讓KD離開籃網，想交易他是不現實的。」
「籃網收到的最佳報價就是塞爾提克給出的Jaylen Brown、Derrick White和一個首輪選秀權。而那是籃網不會同意做的交易。」Charania表示，Durant開始明白自己最有可能爭冠的地方，就是在籃網，因為無論籃網和誰做交易，他們都將掏空那支球隊的深度，他們想要對方的所有資產。」
「我一直在報導中指出，籃網老闆蔡崇信已經明確表示，他會從Durant的交易下家那裡拿走他們的任何一件資產。而到了那個地步的話，KD還願意去一支缺少他們最好的球員和最大爭冠機會的球隊嗎？」Charania最後在節目上給出了如此結語。
出自於這個原因，再加上去年簽下的那一紙延長合約，讓籃網一直擁有交易主導權，最終雙方透過一次會面解決矛盾，Durant撤回交易申請，繼續和球隊為冠軍而努力。