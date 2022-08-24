陳男遭「通緝錯人」！國中師臉書被灌爆 本人揭刪文真相
台南2員警日前在追緝嫌犯時，慘遭割喉雙雙殉職，震驚整個社會，然而起初警方將一名通緝犯陳男列為重要嫌疑人，陳男瞬間被起底背景、臉書社群都曝光，隨後陳男的國中老師還發文，透露過去陳男在校園的行為，隨後真正嫌犯抓到之後，該位老師的貼文卻消息，讓不少網友灌爆陳男老師的臉書，直言「敢做敢當啊！刪什麼文？」讓該老師相當無奈出面解釋一切。
起初見到過去的學生遭全台通緝，陳男的國中老師在臉書「鋼凜老師台遊記」發文大談陳男過去在校園生活，引起熱烈迴響，最終在真正嫌犯林信吾遭到逮補之後，該位老師的貼文突然消失，讓不少網友湧入臉書灌爆「有你這種老師真的是衰，出事只會落井下石」、「敢做敢當啊！刪甚麼文？」、「搞錯人尷尬囉！真丟臉」、「老師是否該發篇文道歉呢？為人師表更該以身作則吧？還是說您認為刪文掩飾過錯，而非發文澄清並道歉是正確的事呢？」
然而面對眾多網友的攻擊，該名老師也親自出面解釋，透露自己沒有刪文，貼文是被網友檢舉到下架，至於第一時間為何會發文，他表示「是因為看到有酸民說警察差勁，兩個拿槍的還被一個拿刀的刺死，不忍殉職員警被批，認為有責任告訴大家，以前他有教過奪刀奪槍，根本不是要檢討陳男」。
國中老師提到「在許多人都說他有前科，詐欺吸毒等等的，我是唯一一個出來說他不是壞孩子的人，你們這裡的人當時沒有一個人站在他那邊的吧？現在跑來我這裡說我揭傷疤，真的是風往哪裡吹就往哪倒呢？」不過該解釋依舊沒有得到網友諒解，社群上依舊討論度超高。（編輯：張嘉哲）