NBA／Simmons難當「籃網格林」　他的定位恐成球隊死穴

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從2019年夏天KD和KI加盟以來，這支球隊從來就不用煩惱進攻上的問題，就算是上賽季和塞爾提克那屈辱般的首輪季後賽，他們的系列賽進攻效率也是優於對手的，最後是輸在了體型劣勢帶來的籃板和防守問題。
今年夏天雖然因為和兩名球星的矛盾，一度看起來要開啟重建模式，但籃網管理層並沒有閒著，他們努力在維持陣容競爭力，得到了T.J. Warren和Royce O'Neale兩名鋒線，並留下了上賽季的主要球員。
現在看起來，他們新賽季的先發陣容可能由Kyrie Irving、Joe Harris、Kevin Durant、Ben Sinmmons和Nic Claxton所組成。但這樣的組合並沒有解決上賽季的問題。
顯然目前籃網正牌內線僅有Claxton一人，他們會再簽下其他的禁區球員來補強，或許是和Blake Griffin或LaMarcus Aldridge再續前緣，或許是從自由市場上簽新的人。但無論是哪一種，都不能真正解決4、5號位的問題。
籃網眼下必須解決的是Simmons的定位，雖然他可以打多個位置，但卻不具備投射能力——更準確的說是抗拒投外線，這讓他必須打到4或5號位才能降低自己在場上時對進攻端的傷害。
籃網不需要Simmons去進攻，但球隊也不可能靠著4打5去贏得冠軍，Simmons在場上必須要做出貢獻。但尷尬的是，他能帶給這支球隊的幫助極為有限。因為籃網和76人不一樣，Durant和Irving本身就可以大量持球、並消化球權，他組織的能力在此被弱化，要他成為「籃網的Draymond Green」並不現實。
另一點是，Simmons其實最多只能打到4號位，雖然理論上他打到小球中鋒對球隊最好，但他從來沒證明過自己能在一場比賽中扛住有身材的內線球員。這樣的情況下，他最好也就是做到Bruce Brown能做的事而已，但下一季籃網可是要付給他3544萬美元。
「Doc Rivers之問」目前還沒有人能提供答案？Simmons在聯盟中的咖位和薪資，讓球隊不能將他放在板凳席上，就算你想將他交易，也不會希望用此做法來降低他的價值。但他在場上現在能提供什麼？特別是在籃網這樣一支進攻端打得簡單、用球星能力決定一切的球隊，他的球風特點形同雞肋。
一切似乎只能從Simmons自己身上改變起，Russell Westbrook的遭遇他應該看得很清楚了，後者的成就和歷史地位遠遠高於他，但當這位明星後衛在一支爭冠球隊中無法證明自己能投籃以及無球也能做出貢獻時，只能在輪換中被邊緣化。
Simmons擁有更好的高度，因此他可以往上打，但如果他無法融入球隊的體系當中，籃網就很難更進一步。
籃網的目標是爭冠，Durant並沒有很多時間，他已經來到巔峰尾聲，若Simmons在今年季中的狀況和在費城的最後幾年一樣，或許交易的傳聞又會開始出現。