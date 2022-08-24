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林襄無極限！只繞兩片薄紗上工　13萬人遮眼：太暴力了

▲林襄魔鬼身材再度震撼粉絲感官。（圖／林襄臉書）
▲林襄魔鬼身材再度震撼粉絲感官。（圖／林襄臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-08-24 09:35:402022-08-24 10:02:24

24歲「樂天尤物」林襄憑政治明星臉、160公分身高及32E、24、33極致三圍竄紅，1年內推出兩本個人寫真集，近來又接下節目《全明星運動會》第四季黃隊經理、《威廉沈歡樂送》主持棒，人氣銳不可當。她昨（23日）在粉專分享一組工作照，上身只圍兩片薄紗，不到半天吸引超過12萬人按讚，粉絲大呼：「太誇張！」

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▲林襄宛如人體發電機，是公認的啦啦隊女神。（圖／林襄IG）
▲林襄宛如人體發電機，有「全民女神」之勢。（圖／林襄IG）
▲林襄是《全明星運動會》第四季黃隊經理。（圖／林襄臉書）
▲林襄是《全明星運動會》第四季黃隊經理。（圖／林襄臉書）
▲林襄是不少人心目中的女神，男女通吃。（圖／林襄臉書）
▲▼林襄是不少人心目中的女神，男女通吃。（圖／林襄臉書）
▲▼林襄是不少人心目中的女神，男女通吃。（圖／林襄臉書）
林襄日前出席知名直播平台活動，穿上設計師林卉祺同名品牌高級訂製服，只見她綁浪漫公主頭，繫上粉紅色蝴蝶結及頭紗，以一襲束腰蕾絲小禮服現身，裙子開高衩露出筊白筍腿，讓人臉紅的是上半身僅裹了兩條紗布，一對碩大雙峰及人字線幾乎全都露，尺度堪稱近來之最。

▲林襄穿夢幻公主裝。（圖／林襄臉書）
▲林襄穿夢幻公主裝。（圖／林襄臉書）
「謝謝你們出現在我的生命裡，聽我分享生活一切，快樂的時候陪我一起瘋，委屈的時候替我抱不平，永遠讓我記得自己的價值，成為我繼續勇往前進的底氣，謝謝你們！我愛你們！」林襄感性地對粉絲道出心裡話，並謝謝林卉祺欽點她演繹這套禮服，少女心大起，「真的太漂亮太夢幻，根本寫著我的名字！」 

▲林襄一圓公主夢。（圖／林襄臉書）
▲林襄一圓公主夢，上圍相當雄偉。（圖／林襄臉書）
貼文一發布，迅速湧入近13萬人點讚，粉絲呼朋引伴聞香：「太厲害了」、「太誇張的辣啦」、「空氣真香」、「好狂」、「抱抱美人公主！我來當妳的白馬王子」、「這太暴力了」、「為什麼我沒有看過公主是這樣穿的」、「還我童年」、「暈了！暈了」、「我沒了」！（編輯：楊穎軒）


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