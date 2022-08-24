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女性面對「職場性騷擾」吞下去會怎樣？　研究：選擇忍耐恐增高血壓風險

女性面對「職場性騷擾」吞下去會怎樣？　研究：選擇忍耐恐增高血壓風險
女性面對「職場性騷擾」吞下去會怎樣？　研究：選擇忍耐恐增高血壓風險

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-24 10:00:42

台北的A小姐初入職場當實習生，就遇到老鳥職員對她心懷不軌，不僅言語輕佻，更是一找到機會就對她毛手毛腳。 A小姐由於害怕揭發對方惡行遭到不公對待，因此一直隱忍，直到半年後因爲持續頭暈、心悸而前往診所求醫，經診斷確認患有高血壓。國外就有一項研究顯示，女性面對職場上的性騷擾，甚至是性侵犯、性暴力等遭遇，若選擇默默忍耐，可能會增加患上高血壓的風險。

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▲ 女性若對性騷擾、性暴力等遭遇選擇忍耐，恐增高血壓風險。（示意圖／Pixabay）

對性騷擾選擇忍耐恐增高血壓風險

根據American Heart Association報導，這項研究被發表在《美國心臟協會雜誌》上，研究結果表明，與從未遭受過職場性騷擾、性侵犯的女性相比，曾不幸遭受性侵犯的女性，高血壓風險高出11%。遭受職場性騷擾的女性，高血壓風險高出15%。而那些經歷過這兩種不堪經歷的女性，其患上高血壓的風險更是高出21%。

研究人員分析了美國沒有高血壓病史、未曾服用高血壓藥物的三萬名女性數據長達7年，這些女性的平均年齡為53歲。研究統計，在面對性騷擾、性侵犯等不堪經歷後，其中有大約五分之一的女性患上高血壓。高血壓是心血管疾病的主要危險因素，而心血管疾病是女性死亡的主要原因。哈佛大學公共衛生學院（Harvard University's T.H. Chan School of Public Health）流行病學研究員麗貝卡（Rebecca B. Lawn）直言，「關愛女性很重要，這會減少她們患上高血壓的風險，更可以改善心血管健康」。

Unsplash
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▲ 透過關愛身邊女性，可能有助於緩解她們的壓力、改善心血管健康。（示意圖／Unsplash）

面對職場性騷擾不應保持緘默

在此之前就有研究表明，在美國有高達44%的女性，曾投訴在職場上遭到「不必要的肢體接觸」，更有高達80%的女性，曾在職場上遭到性騷擾。這項研究披露性騷擾和性暴力，是影響女性高血壓和心血管健康的一個因素。面對職場性騷擾，女性切忌保持緘默，應該勇敢爲自身權益發聲。女性可告知家人、朋友或直接向上級或人事部舉報，必要時可採取法律行徑、保護自己。

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