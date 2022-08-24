科技業新同事喊「我成大畢業」狂炫學歷！轉頭一問尷尬了
學歷雖然重要，但有必要一直拿出來說嘴嗎？一名網友抱怨，公司最近來了一位狂炫耀學歷的新同事，到處說自己「成大畢業」，直到某次出差閒聊時，得知另一名同事是從「台大」畢業的，才讓她當場愣住閉嘴，貼文一出，引起熱議。
該名網友在臉書社團《匿名2公社》發文，表示一個多禮拜前，公司來了個新進同事，是個三寶媽，很急於表現自己來讓大家覺得她很重要，「她很愛炫耀自己的學歷，跟同事出差，常常提自己是成大畢業」，在一次出差中開車閒聊時，這名新同事就說「客戶XXX是我成大學長，我跟他很熟」、「我們成大......」，接著就轉頭問原PO另一名同事「對了，妳是哪裡畢業的」？
原PO接著說，她同事本來就覺得，大家都出社會十幾年了，沒必要拿學歷說嘴，但是新同事直球丟問題，似乎也躲不掉，就直接回應「沒有啦，我台大的」，這時新同事也愣住，「喔，台大也不錯啦」，讓原PO很傻眼，心想「哩洗勒供蝦咪」，也在文末直呼「強者我同事真的是台大畢業的，炫耀學歷真心很煩，新竹科技業台成清交真的很多，不要亂炫耀」。
貼文一出，掀起熱議，「這種叫做井底之蛙」、「沒東西可以炫耀了吧！有本事就比誰會賺錢誰的年收入高，學歷可以當飯吃勒，一大堆碩士博士找不到工作」、「沒話題硬要聊，只剩學業可以聊」、「出社會後幾年應該不太會再講學歷才對，通常都是問賺多少錢吧」、「在科技業討論學歷，完全是低能之舉」、「各行各業真的很多名校」、「什麼大學畢業的很重要嗎? 能力說明了一切」、「沒出過社會才會講這些屁話，工作幾年後誰管你哪邊畢業，實做中作出了甚麼成績才重要」。（編輯：郭佩蓉）