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NOWnews九合一大選專頁上線　6都候選人最新得票率搶先看

▲ NOWnews今日新聞九合一大選專頁上線，推估年底選戰結果，台北市目前仍是激戰。翻攝畫面
▲ NOWnews今日新聞九合一大選專頁上線，推估年底選戰結果，台北市目前仍是激戰。翻攝畫面

何哲欣／台北報導

2022-09-08 11:03:00

距離年底九合一大選剩2個多月時間，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量等各政黨參選人都已就位，選戰如火如荼進展。《NOWnews今日新聞》也推出九合一大選專頁，並與QuickseeK快析輿情資料庫合作，每天更新主要候選人的網路聲量，推估候選人的得票率。根據推估結果，民進黨與國民黨在台北市與桃園市，仍在激戰，戰局隨時都有可能變化。

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大選專頁點：這裡

網址：https://www.nownews.com/2022election/

快析根據各候選人網路聲量、正負面聲量、網路好感度等資料，加上民間各主流民調單位公佈的民調動態資料，再考量各縣市各政黨基本盤與中間選民比例、各年齡層投票率之歷史資料、現任者施政滿意度、各政黨滿意度對候選人的影響、候選人於焦點議題的態度等因素，將各候選人依大數據運算模型得出最精準的得票率結果。

根據快析推估，台北市三腳督的激戰，民進黨參選人陳時中以35.4%微幅領先國民黨參選人的34.3%，以無黨籍身分參選的前副市長黃珊珊，則以29.0%緊追在後。桃園市呈現四腳督，國民黨參選人張善政得票率推估40.0%，民進黨參選人鄭運鵬35.6%排第二，前立委鄭寶清13.0%排第三，民眾黨參選人賴香伶11.4%排第四。

至於其他四都，尋求連任的現任市長，都穩定領先對手，如新北市長侯友宜66.7%、台南市長黃偉哲68.3%、台中市長盧秀燕70.7%，高雄市長陳其邁更高達75.1%，如無意外，這四位市長應都可連任成功。

快析的數據每天會更新一次。除此之外，《NOWnews今日新聞》長期關心年輕人意見，這次的九合一大選專頁，也特別規劃「我是首投族」，專訪今年年底將第一次投票的年輕人，讓年輕人的聲音都有機會被聽見。


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