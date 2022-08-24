肺結核治癒隔年又復發　免疫力下降作祟

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亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任林育生指出，根據研究，糖尿病患者罹患結核病的發病風險遠比非糖尿病患者來得高，合併兩種疾病的患者也會有較高的死亡率和復發率，簡單來說，糖尿病患本身就是結核病的高風險族群，一旦血糖控制不佳或血糖偏高，往往會先影響患者免疫系統，抵抗力變弱後受到結核桿菌侵犯。
林育生表示，結核桿菌的分裂速度很慢，大約每 20 小時才分裂一次，且對外界抵抗力甚強，在陰暗處，結核桿菌可生存2至3個月不死，屬於「偏性好氣菌」(Strict Aerobes)，發育最宜溫度為 37°C，故臨床上結核菌的感染以肺部為最好發部位，即使接受過完整抗結核藥物的治療，仍可能有少數的結核菌會躲藏在白血球不易到達的區域，如肺部的疤痕、空洞或是乾酪性結節內，「有如進入冬眠狀態」，待適當時機再復出作亂。
至於何時是適當時機呢？林育生強調，前述李姓患者去年就是因為胸腔X光浸潤嚴重並有開洞性病灶，足足吃藥一年，整整比標準的6個月多出一倍，完治後仍留下許多疤痕，大幅增加結核菌躲藏冬眠的機率，另一個重要因素則是他自認恢復狀況佳，自行停用糖尿病藥物，未能好好控制糖尿病，影響身體免疫功能，導致結核病捲土重來。
林育生提醒，一般民眾若身體狀況穩定，且非長時間、大量接觸結核菌，即使感染後也不易進展成真正的肺結核，但若是嬰幼兒、有肺部慢性疾病造成氣道結構改變的病人、糖尿病長期控制不良、長期接受類固醇、免疫抑制劑治療、化療或其他自體免疫疾病的病人，則是屬於易受感染發病族群。
林育生建議，一旦結核病復發，除了藥物種類可能需要更多外，還需擔心抗藥性結核的問題，增加治療難度，尤其長期熬夜、作息紊亂、長期處於壓力之下等原因，也會造成免疫功能下降，增加結核病感染或再發的機率，民眾務必提高警覺，身體有任何異狀要趕緊就醫治療。