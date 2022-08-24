肺結核治癒隔年又復發　免疫力下降作祟

50 歲李先生本身是糖尿病患者，去年中他剛完成漫長的肺結核治療療程，不料日前又因咳嗽超過2週前來門診就醫，經安排痰液檢驗後，果然再度出現結核菌蹤影，且糖化血色素更高達10.9%，不僅得重新啟動新一輪抗結核藥物治療，還得嚴格追蹤糖尿病變化，讓他直呼得不償失。

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亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任林育生指出，根據研究，糖尿病患者罹患結核病的發病風險遠比非糖尿病患者來得高，合併兩種疾病的患者也會有較高的死亡率和復發率，簡單來說，糖尿病患本身就是結核病的高風險族群，一旦血糖控制不佳或血糖偏高，往往會先影響患者免疫系統，抵抗力變弱後受到結核桿菌侵犯。

林育生表示，結核桿菌的分裂速度很慢，大約每 20 小時才分裂一次，且對外界抵抗力甚強，在陰暗處，結核桿菌可生存2至3個月不死，屬於「偏性好氣菌」(Strict Aerobes)，發育最宜溫度為 37°C，故臨床上結核菌的感染以肺部為最好發部位，即使接受過完整抗結核藥物的治療，仍可能有少數的結核菌會躲藏在白血球不易到達的區域，如肺部的疤痕、空洞或是乾酪性結節內，「有如進入冬眠狀態」，待適當時機再復出作亂。

至於何時是適當時機呢？林育生強調，前述李姓患者去年就是因為胸腔X光浸潤嚴重並有開洞性病灶，足足吃藥一年，整整比標準的6個月多出一倍，完治後仍留下許多疤痕，大幅增加結核菌躲藏冬眠的機率，另一個重要因素則是他自認恢復狀況佳，自行停用糖尿病藥物，未能好好控制糖尿病，影響身體免疫功能，導致結核病捲土重來。

林育生提醒，一般民眾若身體狀況穩定，且非長時間、大量接觸結核菌，即使感染後也不易進展成真正的肺結核，但若是嬰幼兒、有肺部慢性疾病造成氣道結構改變的病人、糖尿病長期控制不良、長期接受類固醇、免疫抑制劑治療、化療或其他自體免疫疾病的病人，則是屬於易受感染發病族群。