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大旱來襲！美德州河床乾涸　1.13億年前恐龍足跡「出土」

▲近來美國德州乾旱，導致乾涸的河道出現1.13億年前的恐龍足跡（圖／翻攝自恐龍谷州立公園）
▲近來美國德州乾旱，導致乾涸的河道出現1.13億年前的恐龍足跡（圖／翻攝自恐龍谷州立公園）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-08-24 10:29:152022-08-24 11:39:56

近來歐美國家遭到炎熱天氣襲擊，不僅影響農作物收成，也不時傳出有河流因為高溫而水位下降，讓沉在水中的物品、遺跡「重見天日」。美國德州目前也正在經歷乾旱，恐龍谷州立公園（Dinosaur Valley State Park）的河水乾涸，但也意外讓約1.13億年前的恐龍足跡露出，且保存得相當完整，可以看到不同物種的足跡。

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根據《CNN》報導，恐龍谷州立公園21日發出聲明表示，由於嚴重乾旱導致河流乾涸，約1.13億年前恐龍足跡也因此露出。發言人賈西亞（Stephanie Salinas Garcia）指出，最近在河床不同地方所發現的足跡大多都屬於高棘龍屬（Acrocanthosaurus），另外也有波賽頓龍屬（Sauroposeidon）遺留下的足跡。

高棘龍是食肉龍下目異特龍超科鯊齒龍科的一個屬，出現時間為白堊紀中期，主要分布於北美成年的高棘龍身長大約15呎（約4.5公尺）、重達7噸。而波賽頓龍則是草食性度物，有著「北美最巨恐龍」之稱，身長以長到60英尺（約18.2公尺），重達44噸。

▲新露出的河床足跡，大多屬於高棘龍屬。（圖／翻攝自恐龍谷州立公園）
▲新露出的河床足跡，大多屬於高棘龍屬。（圖／翻攝自恐龍谷州立公園）
今年夏天嚴重乾旱，導致公園內有一條河流大部分區域都已經完全乾涸，卻也因此讓通常在河底下被泥沙蓋住的恐龍足跡「重見天日」。賈西亞表示，「能夠在公園裡有這些發現，看到新的恐龍足跡，一直是一件讓人很興奮的事情！」

不過當地氣象預報發布降雨預告，隨著雨水的到來，河水將會重新覆蓋，這些足跡也會再度隱身水中。但賈西亞指出，這有助於保護足跡免於受到自然風化侵蝕，繼續維持完整。

根據美國乾旱監測機構數據，截至上週為止，德州超過60%的區域正在經歷2項最嚴重的乾旱級別。德州近來還遭到熱浪襲擊，導致當地出現華氏三位數的高溫，超過百萬人生活在過熱警報之下。

這些恐龍足跡並非近來第一起因河床乾涸而重見天日的事務，先前在猶他州米德湖也因為水庫下降27%所致，而露出了幾具人類遺骸。另外原先在塞爾維亞東部的普拉霍沃（Prahovo）附近的多瑙河河域沉沒的多艘德軍軍艦也因為大旱露出。西班牙塞雷斯省（Caceres）巴爾卡尼亞水庫（Valdecanas reservoir）水庫的瓜達帕拉爾石墓（Dolmen of Guadalperal），也因缺水導致乾涸，讓該巨石陣再度出現於世人眼前。

▲歐洲多瑙河水位跌至近一世紀來的新低，部分二戰時期沉沒的軍艦因此重見天日。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲多瑙河水位跌至近一世紀來的新低，部分二戰時期沉沒的軍艦因此重見天日。（圖／美聯社／達志影像）

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