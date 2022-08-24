大旱來襲！美德州河床乾涸　1.13億年前恐龍足跡「出土」

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高棘龍是食肉龍下目異特龍超科鯊齒龍科的一個屬，出現時間為白堊紀中期，主要分布於北美成年的高棘龍身長大約15呎（約4.5公尺）、重達7噸。而波賽頓龍則是草食性度物，有著「北美最巨恐龍」之稱，身長以長到60英尺（約18.2公尺），重達44噸。
今年夏天嚴重乾旱，導致公園內有一條河流大部分區域都已經完全乾涸，卻也因此讓通常在河底下被泥沙蓋住的恐龍足跡「重見天日」。賈西亞表示，「能夠在公園裡有這些發現，看到新的恐龍足跡，一直是一件讓人很興奮的事情！」
不過當地氣象預報發布降雨預告，隨著雨水的到來，河水將會重新覆蓋，這些足跡也會再度隱身水中。但賈西亞指出，這有助於保護足跡免於受到自然風化侵蝕，繼續維持完整。
根據美國乾旱監測機構數據，截至上週為止，德州超過60%的區域正在經歷2項最嚴重的乾旱級別。德州近來還遭到熱浪襲擊，導致當地出現華氏三位數的高溫，超過百萬人生活在過熱警報之下。
這些恐龍足跡並非近來第一起因河床乾涸而重見天日的事務，先前在猶他州米德湖也因為水庫下降27%所致，而露出了幾具人類遺骸。另外原先在塞爾維亞東部的普拉霍沃（Prahovo）附近的多瑙河河域沉沒的多艘德軍軍艦也因為大旱露出。西班牙塞雷斯省（Caceres）巴爾卡尼亞水庫（Valdecanas reservoir）水庫的瓜達帕拉爾石墓（Dolmen of Guadalperal），也因缺水導致乾涸，讓該巨石陣再度出現於世人眼前。