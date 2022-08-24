好市多男女挑水蜜桃「又捏又摔」！他勸說遭嗆：那你別買
美式賣場「好市多」除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，深受台人喜愛；不過，就有一名男網友昨（23）日到好市多想買水蜜桃，竟然看到有人一直用手摸水蜜桃，甚至還摔到它，讓他忍不住制止「你們這樣挑，後面的人怎麼買」，豈料對方竟然嗆「那你就不要買」，貼文一出，掀起熱議。
該名男網友在臉書社團《COSTCO好市多 消費經驗分享區》發文，表示他昨天中午去好市多購物，卻看見一男一女為了買一盒水蜜桃，直接用手不停地搬盒又換桃，「過程中還摔落水蜜桃」。
原PO實在看不下去，直接出言制止「你們這樣挑，後面的人怎麼買」，豈料那名小姐竟然理直氣壯回他「那你就不要買」，讓原PO超級傻眼，立刻拍照錄影存證，也馬上向工作人員反映，並在文末直呼「你是買到7顆又大又好的，後面的人卻要買妳捏壞摔壞的」。
貼文一出，網友全傻眼，「好糟糕」、「這二位行為舉止已經很糟…言行更沒禮貌」、「市場上水蜜桃都不讓人出手摸的，很嬌嫩」、「真的，很讓人覺得自私」、「就是有這種人」、「這種人還不是少數才悲哀」、「沒水準兼沒衛」、「真的非常沒有水準」、「不要臉的人真好，什麼事都敢做」、「整盒賣就是告訴妳只能整盒選，連最基本的常識都不懂，最壞的示範」。（編輯：郭佩蓉）