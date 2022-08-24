抗癌之路關鍵在領航員　台灣腸癌病友協會呼籲　大腸癌及早發現及時治療

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一般民眾都認為大腸癌致死率非常高，尤其當看到藝人余苑綺抗癌8年還是敵不過病魔離世，更讓民眾恐慌害怕，其實若能早日發現，復發風險可以大大降低。大腸癌初期通常無明顯症狀，往往就醫後才發現已是晚期，蔣鋒帆理事長說 : 就算被確診為末期，其實也還有許多等級之分，臨床上統計罹患大腸癌二期的平均治癒率約有八成，三期治癒率也高達七成，對於不同病程依現行醫療技術皆有相對應治療方式，只要治療後不要掉以輕心持續追蹤，術後治癒率都相當高。
蔣鋒帆理事長表示：醫師就像是患者抗癌之路的領航員，當患者罹癌感到徬徨無助時，請務必配合醫療團隊及醫囑，醫師會診斷病況引領癌友朝正確的治療道路前進，罹癌並不可怕，可怕的是逃避治療的心態，再次呼籲癌友們把握黃金時間積極治療，切勿自行放棄。
新型態基因檢測療法 精準個人化治療
蔣鋒帆理事長說：近年醫界積極投入復發或轉移性大腸癌，專以個人體質、客製化、精準醫療為主要重點，特別在腫瘤的特性，透過基因定序後可篩選出對患者療效最佳之藥物，且客製化療程，不僅提升患者存活率，也能大幅降低藥物對患者之副作用。透過精準醫療技術，醫師也更能判別腫瘤類型，並據此投以最適當的藥物治療，臨床上統計顯示過半的癌末患者存活期高達2~3年。
隨著醫療科技進步，近年來大腸癌的診斷和基因檢測技術有著巨大躍進，隨時都有新契機，在臨床上的治療選擇也越來越多，更讓大腸癌治療轉化為個人精準醫療。台灣腸癌病友協會將持續秉持促進學術研究及造福廣大病友為宗旨，強化大腸癌衛教宣導，並持續協助及提供癌友及家屬相關醫療上的資源，期許能降低台灣大腸癌發生率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54902
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