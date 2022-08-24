直播／艾成人生謝幕！追思會今舉行　星友送最後一程

馬來西亞歌手艾成17日上午10點10分辭世，享年40歲。老婆王瞳以追思音樂會的形式舉行告別式，取名「超乎想像 艾成了」，紀念艾成來台灣歌唱20周年，今（24）日下午1點30分於台北市第一殯儀館「景行廳」舉行，來自馬來西亞古晉的艾成父母、姊弟、姊夫以及演藝圈好友都會參加，《NOWnews今日新聞》將直播追思會進場時，星友們對他的思念。
艾成從小就展現出對音樂的天賦與熱愛，因為媽媽喜歡劉德華，艾成在少年時期參加了劉德華模仿賽，獲得劉德華親自頒獎，從此一個音樂夢在心裡發了芽。20年前艾成決定到台灣追夢，父母縱使有再多的不捨，也沒有把他留在馬來西亞，艾成來台灣奪《超級偶像》冠軍之後，逐漸有了自己的事業，與王瞳共組家庭。
追思會安排其中2段表演，有艾成在台灣出道的選秀節目《超級偶像》評審黃國倫及歌手們大合唱，以及第一部艾成主演的戲劇《新兵日記》演員群合體重現經典。《超級偶像》與《新兵日記》都是艾成在演藝圈很重要的歷程，好友們的演出將送給艾成最深的懷念與祝福。
追思會上的照片是2019年艾成在參加教會聖誕跨年晚會表演時所拍攝，王瞳最後選定這一張，除了能紀念艾成在舞台上發光的樣子，手上拿的麥克風正是艾成生前最愛的SM58，身上的白色西裝就像是兩人本來約定卻未能完成的婚禮所要穿的白色西裝，每一個細節與想法，都透露出王瞳對艾成的深深思念。