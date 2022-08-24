要男友月給5千零用錢！「現實理由」網驚：比高利貸可怕
男女朋友開始交往後，除了會考量到彼此的生活習慣是否合適外，理財觀念和價值觀也是一大重點。對此，就有一名女網友要求，男友必須每個月給她5000元當零用錢，甚至點破原因，坦言「我就是那麼現實，你不能給我就分手」。
有女網友於臉書社團《匿名2公社》上投稿，表示自己和男友交往快兩年，某次對方因需用錢，她當時借了5萬元給男友，「他也承諾每個月5000給我，一直是都有如期給我，直到最後一筆沒給我，他說這陣子家裡要用到錢，會下個月給我。」
原PO一聽馬上要求，男友需多給她1萬元，且每個月再給5000當零用錢，如果沒辦法做到那就分手，「我也一再表明我就是那麼現實，你不能給我就分手，我這樣做難道不行嗎？」原PO說明，自己和男友都有小孩要養，且兩人也沒有同居，認為「雙方彼此都有工作有收入，我就要這五千當零用錢，不為過吧！」
此外，她也在留言區解釋，前男友一個月通常固定給她1萬當零用錢，且已考量現任的經濟能力，不然金額不會只有5千，「要是連這5000都拿不出來，更談不上要一直走到未來了」。
貼文一出，卻引來許多人直搖頭，「還知道要匿名，這種女生此時不分待何時」、「前面都有還，延一期5000變成要給15000，而且還完之後變成無底洞每個月還要給5000，妳比高利貸還可怕」。（編輯：陳雅雲）