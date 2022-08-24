房市轉冷？六都22行政區交易量年減逾2成　南部二都重災

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若以縣市來觀察，六都中以台南市買氣轉但最明顯，共有6個行政區相較於去年同期交易量下滑2成以上，包括新市區、仁德區、南區、六甲區、永康區及新營區。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近年台南在重大建設、南科效應、科技大廠投資題材等利多因素帶動下，居住需求強勁，許多建商積極搶進周邊低價蛋白區或新興重劃區，也吸引不少投資客搶進卡位，甚至還出現建案秒殺的現象。但整體房價上漲過於快速，蛋白區房價已來到2字頭，造成剛性購屋者龐大的壓力，購屋決策速度紛紛放緩，導致今年1到7月買氣明顯疲軟進入「冷靜期」，其中近備受矚目的交易熱區，如新市區、仁德區交易量縮皆已超過4成。
進一步觀察交易量減少超過2成的22個行政區，雖然買氣降溫，但多數行政區房價還是維持上漲走勢，僅有台中市東區及台南市新營區住宅均價下滑，分別比去年同期下跌1.9%與2%。陳金萍分析，這兩個行政區去年都有大量新屋交屋推升去年住宅均價，但今年交易多為中古物件，較無新屋交易，導致今年住宅均價有下修的情形產生。不過下跌幅度均在2%內，顯示目前房價仍有撐，但確實已處高檔，而其餘行政區在買氣降溫、交易量縮後，房市回歸供需基本盤，房價是否有修正空間，則有待當地市場接受度而定。
陳金萍強調，近期受到國際局勢、通膨壓力、央行升息、政府打炒房及台海關係緊張等諸多影響，房市不確定性增加，讓市場氛圍出現轉折，交易量能確實也有放緩的跡象。加上部分行政區房價漲幅過高，且央行又啟動升息循環，帶動房貸利率持續走高，在在加重購屋者負擔，也讓購屋者逐漸回歸理性，拉長決策時間，買氣因此下降，過往追價、搶購的情況已不復存在。建議有意購屋的民眾，還是要多加觀察自身購屋需求、審慎評估財務能力，保守看待未來房市發展為佳。