蔣萬安也應辭去立委？黃珊珊：這也是他可能得面對的問題
台北市副市長黃珊珊即將在28日召開記者會，正式宣布辭去副市長一職，並投入2022年台北市長選戰。而黃珊珊今（24）日在出席內湖科技園區捐血活動時，被記者問到蔣萬安今日回防立法院，並未出席捐血活動一事，黃珊珊則表示「因為他好像還沒辭立委嘛，所以這是他的工作不是嗎？」也被記者追問是否該辭立委？黃珊珊則回應「一樣的問題，跟我是一樣的問題。」
黃珊珊今日上午與台北市長柯文哲一同出席內科捐血活動，同場出席該活動的還有民進黨台北市長參選人陳時中，國民黨參選人蔣萬安也有受邀不過卻因故缺席。黃珊珊受訪時也被問及蔣萬安因為要回防立法院開記者會，因此缺席一事，黃珊珊則回應「他好像還沒辭立委，所以這是他的工作。」黃珊珊說，現在應該立法院有些該做的事情應該還是要做，但辭職一事「這也是他可能必須去面對的問題。」
不過媒體追問黃珊珊，蔣萬安是否應該辭職？黃珊珊則態度轉趨保守，表示「這個自己做選擇，人民會判斷。」黃珊珊說，因為這是跟她一樣的問題，「所以我會在週六完成工作後正式辭職。」黃珊珊強調，蔣萬安本來就有立委的職務，不是回不回防立法院的問題，而是同樣的「以前會說我們運用行政資源，那這不是也是另外一種行政資源嗎？」