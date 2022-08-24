下載股票APP投資1400萬　肥羊看到「激活」驚被獲利了結

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當他心裡感到遺憾，為什麼自己這麼保守、平白錯過許多賺錢機會？「Kevin老師」告訴他，自己會這麼精準，是因為一直跟著大戶在炒股，並介紹他下載一個「股票大亨私下在用的」合眾APP，可以直接透過APP下單，不僅48小時內退款、而且免手續費。
今年4月，張先生終於忍不住「聽老師的話」，下載APP買股票，果真賺到錢，「Kevin老師」將他拉進投資群組，介紹其他助理跟他互動，買了兩次後，他擔心是詐騙，表示要提領部份投資金額，果真在24小時內收到20萬元匯款。由於「跟著大戶炒股」每次得買上百張，他心防鬆懈後把房子拿去貸款，3個月下來投入1450萬元，大概賺了200多萬元。
今年7月，他要提領更多資金出來，「助理」向他表示，必須先投入一筆錢「激活」帳戶，即可無上限提領自己的資金，他驚覺台灣人不會使用「激活」這種中國用語，懷疑自己受騙了！果真沒多久，他的投資群組變成「沒有成員」、下載的APP也被封鎖無法打開。
張先生已經報案，警方判斷當初互動匯款的極可能是人頭帳戶、主謀和其他主要成員在海外。羅廷瑋表示，這起案件是國內常被提醒的陌生簡訊詐騙，大家都知道陌生簡訊不能點選網址，但不知道點選後會發生什麼事情。
羅廷瑋說，詐騙集團把總部設在國外，境外犯罪導致台灣警方追查不易，外交部門也沒積極作為；國外民間團體試圖搶救受困國外的國人，把人救出後卻發現其中混有詐騙集團成員。他說，嫌犯押解回台多半因罪證不足被無罪釋放，導致罪犯前仆後繼前往國外從事詐騙工作。他認為應加強國際間打擊犯罪的合作機制，更要加重國內的法律刑責，才能遏止詐騙集團一再犯罪。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。