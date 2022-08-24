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下載股票APP投資1400萬　肥羊看到「激活」驚被獲利了結

▲被害人張先生（左）被詐騙集團「養套殺」，今在台中市議員羅廷瑋陪同下現身說法，呼籲民眾不要再受騙。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.24）
▲被害人張先生（左）被詐騙集團「養套殺」，今在台中市議員羅廷瑋陪同下現身說法，呼籲民眾不要再受騙。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.24）

記者顏幸如／台中報導

2022-08-24 11:57:102022-08-24 12:02:31

只是好奇點進股票投資簡訊，從此開啟長達半年被「養套殺」的模式！台中市一名退休人員，為了讓晚年生活更好過一點，「聽老師的話」下載APP線上買股，日前他想提領大筆資金，對方表示要先「激活」帳戶，他驚見中國用語懷疑被詐騙，但對方已迅速撤退，切斷所有聯絡方式。

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被害人張先生今（24）日在台中市議員羅廷瑋陪同下現身說法，呼籲民眾不要再受騙。張先生指出，年初收到股票投資簡訊，他好奇點進去後，一位名叫「Kevin老師」的人，每晚在線上為他解盤、暢談股市波動趨勢，「Kevin老師」並不會遊說自己買股，但張先生長期觀察，「Kevin老師」介紹的股票，第2天有8成會漲。

▲「Kevin老師」介紹張先生下載「股票大亨私下在用的」合眾APP，如今己無法使用。（圖／被害人提供，2022.08.24）
▲「Kevin老師」介紹張先生下載「股票大亨私下在用的」合眾APP，如今已無法使用。（圖／被害人提供，2022.08.24）
當他心裡感到遺憾，為什麼自己這麼保守、平白錯過許多賺錢機會？「Kevin老師」告訴他，自己會這麼精準，是因為一直跟著大戶在炒股，並介紹他下載一個「股票大亨私下在用的」合眾APP，可以直接透過APP下單，不僅48小時內退款、而且免手續費。

今年4月，張先生終於忍不住「聽老師的話」，下載APP買股票，果真賺到錢，「Kevin老師」將他拉進投資群組，介紹其他助理跟他互動，買了兩次後，他擔心是詐騙，表示要提領部份投資金額，果真在24小時內收到20萬元匯款。由於「跟著大戶炒股」每次得買上百張，他心防鬆懈後把房子拿去貸款，3個月下來投入1450萬元，大概賺了200多萬元。

▲「Kevin老師」將張先生拉進投資群組，其他人透過教導「閃避其他主力」的方式，避免犯罪行為被察覺。（圖／被害人提供，2022.08.24）
▲「Kevin老師」將張先生拉進投資群組，其他人透過教導「閃避其他主力」的方式，避免犯罪行為被察覺。（圖／被害人提供，2022.08.24）
今年7月，他要提領更多資金出來，「助理」向他表示，必須先投入一筆錢「激活」帳戶，即可無上限提領自己的資金，他驚覺台灣人不會使用「激活」這種中國用語，懷疑自己受騙了！果真沒多久，他的投資群組變成「沒有成員」、下載的APP也被封鎖無法打開。

▲張先生想提領大筆資金，對方表示要先「激活」帳戶，他驚見中國用語，不久所有聯絡方式全部切斷。（圖／被害人提供，2022.08.24）
▲張先生想提領大筆資金，對方表示要先「激活」帳戶，他驚見中國用語，果然所有聯絡方式隨後全部被切斷。（圖／被害人提供，2022.08.24）
張先生已經報案，警方判斷當初互動匯款的極可能是人頭帳戶、主謀和其他主要成員在海外。羅廷瑋表示，這起案件是國內常被提醒的陌生簡訊詐騙，大家都知道陌生簡訊不能點選網址，但不知道點選後會發生什麼事情。

羅廷瑋說，詐騙集團把總部設在國外，境外犯罪導致台灣警方追查不易，外交部門也沒積極作為；國外民間團體試圖搶救受困國外的國人，把人救出後卻發現其中混有詐騙集團成員。他說，嫌犯押解回台多半因罪證不足被無罪釋放，導致罪犯前仆後繼前往國外從事詐騙工作。他認為應加強國際間打擊犯罪的合作機制，更要加重國內的法律刑責，才能遏止詐騙集團一再犯罪。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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