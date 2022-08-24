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莫德納、BNT幼兒疫苗怎麼挑？台大黃立民來解答

▲台大兒童醫院院長黃立民今（24）日召開記者會，特別針對幼兒的家長製作幼兒疫苗衛教資訊，讓家長在評估施打的選擇與自身的考量，給幼兒足夠的保護力。（圖／NOWnews資料照）
▲台大兒童醫院院長黃立民今（24）日召開記者會，特別針對幼兒的家長製作幼兒疫苗衛教資訊，讓家長在評估施打的選擇與自身的考量，給幼兒足夠的保護力。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-08-24 11:58:41

莫德納與BNT兩種幼兒新冠疫苗陸續取得緊急使用授權（EUA）核准後，莫德納已在7月21日開打，BNT幼兒疫苗預計將於本周開打。專家擔憂變異株BA.4與BA.5可能帶動另一波疫情，對於無疫苗保護的幼兒更暴露在感染、重症甚或死亡風險中。台大兒童醫院院長黃立民今（24）日召開記者會，特別針對幼兒的家長製作幼兒疫苗衛教資訊，讓家長在評估施打的選擇與自身的考量，給幼兒足夠的保護力。

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近期BA.4、BA.5疫情蠢蠢欲動，至八月中台灣10歲以下兒童確診病例已超過50萬例，中重症個案超過300例、死亡人數達24例，黃立民指出，台灣兒童確診中MIS-C的發生率相較鄰近國家提高許多。台灣在繼美國之後提供默德納與BNT兩種幼兒新冠疫苗給家長選擇，無論在施打劑量與數量均有不同，因無法像成人疫苗可混打，為協助家長更了解相關資訊，李慶雲兒童感染劑疫苗發展醫學文教基金會製作衛教資訊並放置於官網供民眾。

基金會董事長暨台大兒童醫院兒童感染科教授黃立民強調，目前沒有科學數據支援幼兒疫苗混打，美國FDA和台灣專家也皆不建議幼兒混打疫苗，對於幼兒疫苗的首針，家長可就成效、安全性等資訊並評估自身的考量；許多家長因為擔心副作用和不良反應，所以施打完一劑疫苗後就不再打了，黃立民教授說明依國外數據及台大醫院臨床發現，兒童確診、住院個案大多未完整施打疫苗，完整接種疫苗可以降低兒童重症率、死亡率，對於新冠後遺症、MIS-C也有預防作用。

以目前Omicorn病毒流行狀況，兩款疫苗保護效果略有不同。黃立民說，根據二款幼兒新冠疫苗美國FDA評估EUA報告中指出，兩款的疫苗對於幼兒的保護力分別研究在美國Omicron病毒的流行期間進行，根據莫德納研究數據顯示，6個月到23個月完整接種二劑疫苗後保護力可達50.6至53.5%；2歲到5歲以下完整接種二劑疫苗後保護力達28.5-36.8%；BNT完整接種後對6個月到23個月的幼兒有75.5%，2歲到5歲以下更有82.3%保護力。

▲根據莫德納研究數據顯示，6個月到23個完整接種二劑疫苗後保護力可達50.6至53.5%；2歲到5歲以下完整接種二劑疫苗後保護力達28.5-36.8%。（圖／基金會提供）
▲根據莫德納研究數據顯示，6個月到23個完整接種二劑疫苗後保護力可達50.6至53.5%；2歲到5歲以下完整接種二劑疫苗後保護力達28.5-36.8%。（圖／基金會提供）
因避免幼兒有過大的免疫反應影響幼兒完整接種， BNT幼兒新冠疫苗使用低劑量兒科專用配方，來促發足夠的免疫反應，讓幼兒在完整的三劑接種，達到平均80.3%的保護力，在對應Omicron保護力上的數據較為顯著；BNT單劑3微克約為成人劑量的十分之一，施打三劑，前二劑需間隔4週，第三劑應間隔8週，以充分刺激體內的免疫反應，形成較強的保護力。莫德納在臨床過程中，考量有效性和耐受性之間的平衡，目前幼兒的施打劑量是 25微克約成人劑量的四分之一，二劑間隔4至8周以上。

▲莫德納、BNT幼兒疫苗怎麼挑？台大黃立民來解答
▲BNT完整接種後對6個月到23個月的幼兒有75.5%，2歲到5歲以下更有82.3%保護力。（圖／基金會提供）
基金會提醒家長，幼兒在施打新冠疫苗依指揮中心的建議，6個月至2歲接種大腿前外側肌 ，如果肌肉量足夠，也可以注射上臂的三角肌；3歲及以上則施打上臂三角肌，也可以注射大腿前外側的外側肌。

另外，幼兒在施打疫苗後有以下症狀者，請家長帶小孩立即就醫，並告知疫苗接種史。嚴重過敏反應包含全身紅疹、眼周/嘴唇紅腫、呼吸困難、氣喘、暈眩、心跳加速、休克。如發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。注射疫苗 28 天內出現胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸、心律不整、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良，像是走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯等，則疑似為心肌炎、心包膜炎症狀，應儘速就醫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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