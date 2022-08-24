▲莫德納、BNT幼兒疫苗怎麼挑？台大黃立民來解答

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基金會董事長暨台大兒童醫院兒童感染科教授黃立民強調，目前沒有科學數據支援幼兒疫苗混打，美國FDA和台灣專家也皆不建議幼兒混打疫苗，對於幼兒疫苗的首針，家長可就成效、安全性等資訊並評估自身的考量；許多家長因為擔心副作用和不良反應，所以施打完一劑疫苗後就不再打了，黃立民教授說明依國外數據及台大醫院臨床發現，兒童確診、住院個案大多未完整施打疫苗，完整接種疫苗可以降低兒童重症率、死亡率，對於新冠後遺症、MIS-C也有預防作用。
以目前Omicorn病毒流行狀況，兩款疫苗保護效果略有不同。黃立民說，根據二款幼兒新冠疫苗美國FDA評估EUA報告中指出，兩款的疫苗對於幼兒的保護力分別研究在美國Omicron病毒的流行期間進行，根據莫德納研究數據顯示，6個月到23個月完整接種二劑疫苗後保護力可達50.6至53.5%；2歲到5歲以下完整接種二劑疫苗後保護力達28.5-36.8%；BNT完整接種後對6個月到23個月的幼兒有75.5%，2歲到5歲以下更有82.3%保護力。
因避免幼兒有過大的免疫反應影響幼兒完整接種， BNT幼兒新冠疫苗使用低劑量兒科專用配方，來促發足夠的免疫反應，讓幼兒在完整的三劑接種，達到平均80.3%的保護力，在對應Omicron保護力上的數據較為顯著；BNT單劑3微克約為成人劑量的十分之一，施打三劑，前二劑需間隔4週，第三劑應間隔8週，以充分刺激體內的免疫反應，形成較強的保護力。莫德納在臨床過程中，考量有效性和耐受性之間的平衡，目前幼兒的施打劑量是 25微克約成人劑量的四分之一，二劑間隔4至8周以上。
基金會提醒家長，幼兒在施打新冠疫苗依指揮中心的建議，6個月至2歲接種大腿前外側肌 ，如果肌肉量足夠，也可以注射上臂的三角肌；3歲及以上則施打上臂三角肌，也可以注射大腿前外側的外側肌。
另外，幼兒在施打疫苗後有以下症狀者，請家長帶小孩立即就醫，並告知疫苗接種史。嚴重過敏反應包含全身紅疹、眼周/嘴唇紅腫、呼吸困難、氣喘、暈眩、心跳加速、休克。如發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。注射疫苗 28 天內出現胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸、心律不整、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良，像是走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯等，則疑似為心肌炎、心包膜炎症狀，應儘速就醫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。