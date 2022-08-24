懷孕罹癌怎麼辦? 醫:定期追蹤不會傷害寶寶

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，余苑綺不幸癌逝，留給親友無限悲痛，她抗癌8年70次化療，2017年生下女兒，2019年生下小兒子，卻驚傳直腸癌復發，癌細胞轉到肺和肝。如果懷孕的女性，罹患大腸癌怎麼辦?該院外科部長沈名吟表示，癌症可能會復發，因此，就算懷孕也不能中斷定期追蹤，母親會擔心追蹤檢查對胎兒造成影響，目前醫療科技進步可使用超音波追蹤， 核磁共振或是抽血驗癌指數，或驗血液中游離癌細胞，或游離癌細胞的DNA，可以幫助懷孕婦女檢查，不會讓寶寶受到傷害。

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外科部長沈名吟指出，如果懷孕之後才發現罹患大腸直腸癌，24週以內的寶寶，會建議以母親身體為主，因為寶寶尚未有存活能力，如果超過28週以後才診斷出來罹癌，以現今新生兒照顧技術，寶寶提早剖腹出生後一樣可以健康長大，至於24週和28週之間的胎兒， 醫師可以藉醫療減 輕腫瘤症狀，讓母親度過四週時間，寶寶出生之後，再幫母親做治療。

沈名吟表示，大腸直腸功能是吸收水和礦物質和排便，所以，排便過程如果受到阻礙就容易發生症狀，但是早期因為腫瘤小，尚未塞住腸子不會有症狀，一直到腫瘤大到阻塞才出現病症，如果發現排便習慣改變，肚子痛，排便出血，貧血或體重減輕等症狀，都要特別小心建議就醫。