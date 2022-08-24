量縮震盪月線難守！台股終場下跌26點　生技、網通續抗跌

美股道瓊指數23日下跌154.02點，跌幅0.47%，收在32909.59點；那斯達克指數下跌0.27 點，跌幅0.0022%，收在12381.3點；標普500指數下跌9.26點，跌幅0.22%，收在4128.73點；費城半導體指數上漲20.9點，漲幅0.74%，收在2864.3點。
台北股市今日開高走低，早盤漲逾80點，接近午盤時指數翻黑，終場下跌26點，收在15069點，跌幅0.18%，大盤量縮震盪月線難守，最後成交金額為1782.84億元。櫃買指數強於大盤，最後收紅，漲幅0.43%。權值股則持續休息，權台積電終場下跌1元，收在503元，力積電下跌1.62%，聯發科下跌1.33%，大立光下跌0.52% ，唯世界先進上漲1.35%，聯電上漲0.25%。
資金避風港生技股今日全面啟動，合一、永昕、智擎、松瑞藥、台康生技亮燈漲停，北極星藥業-KY、保瑞藥業、益安、健喬漲約6至9%，連帶防疫概念股也有好表現，像是基亞、中天、中化生街漲約3至5%。
強勢個股族群除了生技股之外，帶量向上的還有工業電腦族群，虹堡、倫飛強攻漲停板，振樺電、事欣科、維田、樺漢、台林、連宇漲約2至7%；網通族群持續發威，特別是光通訊概念股表現搶眼，統新漲逾8%，眾達-KY、華新、聯亞漲逾5%，其他類股如正基、友勁、啓碁漲約1至4%，東訊、昇達科則漲約1%內；化工農概族群也是觀盤焦點，相關個股如東鹼、毛寶、和桐、永光漲約1至3％。
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