控李雅靜未迴避利益衝突　基進、綠營要求說清楚

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李雨蓁指出，市有的非公用地要進行變賣，都得經過市議會同意，依據《公職人員利益衝突迴避法》規範，公職人員的關係人包含配偶、同住家人及二親等以內親屬，請問李雅靜，你父親李東興買下這塊土地時，是否有進行身分揭露？透過表妹的名義購買土地、控告市民，是不是想迴避法律責任？這種一人當選，全家買地的模式，根本就是真實版大富翁。
蘇致榮則認為，這時國民黨在高雄市議會黨團還是多數，所以李雅靜也不用瞎扯什麼前朝，根據吳佩蓉的說法，後來李雅靜根本是利用「洗地」的方式，讓服務處的土地變大，這樣的做法，除了涉及違反公職人員利益衝突迴避法，甚至還有隱匿財產的問題，期盼她可以正視問題，並且說清楚、講明白，身為民代，職責要監督政府，但也要接受選民的監督，他要問，「李雅靜，你準備好要說清楚了嗎？」、「準備好要接受人民的檢驗了嗎？」。
對此，李雅靜則強調，指控內容完全是「抹黑」，以惡意不實指控，意圖使人不當選，該筆土地在陳菊市長主政時代，以合法、完備程序進行承購，一切公開透明；李雅靜說，選舉本該端出政見、以服務爭取鄉親認同支持，而非以烏賊手段、抹黑伎倆騙取選票，李雅靜呼籲，回歸正常選舉制度，爭取鄉親支持才是正道。