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控李雅靜未迴避利益衝突　基進、綠營要求說清楚

▲台灣基進市議員參選人李雨蓁、楊佩樺、劉航遠等人今（24）日上午至李雅靜服處前，痛批「李雅靜一人當選，全家買地」。（圖／台灣基進提供）
▲台灣基進市議員參選人李雨蓁、楊佩樺、劉航遠等人今（24）日上午至李雅靜服處前，痛批「李雅靜一人當選，全家買地」。（圖／台灣基進提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-08-24 12:48:56

日前國民黨高雄市議員李雅靜遭到無黨籍高雄市議員吳佩蓉踢爆，涉嫌違反《公職人員利益衝突迴避法》購入市有非公用地，作為服務處使用，台灣基進市議員參選人李雨蓁、楊佩樺、劉航遠等人今（24）日上午至李雅靜服處前發表打油詩，痛批「李雅靜一人當選，全家買地」，民進黨議員參選人蘇致榮也問李雅靜「準備好要接受人民的檢驗了嗎？」，對此李雅靜則表示指控內容完全是「抹黑」。

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台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁表示，李雅靜2010年當選高雄市議員後，市議會就通過其服務處設址的市有非公用地及周邊土地辦理讓售，而由李雅靜父親李東興買下這塊土地，並且贈與李雅靜。2014年李雅靜將名下的土地轉讓給表妹，同年表妹買下服務處旁的土地，並於2016年控告該土地的原租用戶，要求對方拆屋。如今，土地登記在李雅靜和同住家人名下。

李雨蓁指出，市有的非公用地要進行變賣，都得經過市議會同意，依據《公職人員利益衝突迴避法》規範，公職人員的關係人包含配偶、同住家人及二親等以內親屬，請問李雅靜，你父親李東興買下這塊土地時，是否有進行身分揭露？透過表妹的名義購買土地、控告市民，是不是想迴避法律責任？這種一人當選，全家買地的模式，根本就是真實版大富翁。

▲李雅靜遭踢爆涉嫌違反《公職人員利益衝突迴避法》購入市有非公用地，民進黨議員參選人蘇致榮問李雅靜「準備好要接受人民的檢驗了嗎？」。（圖／蘇致榮提供）
▲李雅靜遭踢爆涉嫌違反《公職人員利益衝突迴避法》購入市有非公用地，民進黨議員參選人蘇致榮問李雅靜「準備好要接受人民的檢驗了嗎？」。（圖／蘇致榮提供）
蘇致榮則認為，這時國民黨在高雄市議會黨團還是多數，所以李雅靜也不用瞎扯什麼前朝，根據吳佩蓉的說法，後來李雅靜根本是利用「洗地」的方式，讓服務處的土地變大，這樣的做法，除了涉及違反公職人員利益衝突迴避法，甚至還有隱匿財產的問題，期盼她可以正視問題，並且說清楚、講明白，身為民代，職責要監督政府，但也要接受選民的監督，他要問，「李雅靜，你準備好要說清楚了嗎？」、「準備好要接受人民的檢驗了嗎？」。

對此，李雅靜則強調，指控內容完全是「抹黑」，以惡意不實指控，意圖使人不當選，該筆土地在陳菊市長主政時代，以合法、完備程序進行承購，一切公開透明；李雅靜說，選舉本該端出政見、以服務爭取鄉親認同支持，而非以烏賊手段、抹黑伎倆騙取選票，李雅靜呼籲，回歸正常選舉制度，爭取鄉親支持才是正道。

▲高雄市議員李雅靜。（李雅靜辦公室提供）
▲李雅靜強調指控內容完全是「抹黑」。（李雅靜辦公室提供）

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