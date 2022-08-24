吳思瑤批北市編預算卻沒買疫苗 黃珊珊反嗆：去問陳時中
新冠肺炎疫苗採購爭議近日持續延燒，民進黨台北市長參選人、前防疫指揮官也頻頻遭到外界質疑隱瞞相關資訊。對此陳時中競選總幹事吳思瑤則質疑北市府，過去編列了28億預算要購買疫苗，結果一劑都沒買，根本是把人民當傻瓜。對此台北市副市長黃珊珊則回擊，要吳思瑤回去問一下陳時中，「當初明明是陳時中說買了4000萬劑，要我們不要再買了。」
黃珊珊今（24）日上午出席內科捐血活動，並於會後接受媒體訪問。被問到吳思瑤批評北市府編列28億預算，卻沒購買一劑疫苗一事，黃珊珊則回嗆，腰吳思瑤回去問問陳時中。「是市長親自去拜訪的時候 陳部長說今年買了4000萬劑，請我們不要再買了，這是有正式拜會紀錄的。」黃珊珊說，明明是當初陳時中說他們已經買好了，叫我們不要買，希望吳思瑤問清楚比較好。
現場媒體詢問，是否認為監察院「3+11」調查報告是在護航陳時中？對此黃珊珊說，防疫期間其實有很多專家學者給予意見，但不確定有沒有聽見，當時會放寬檢疫政策是立院去協調，背後有無專家背書，目前看來是拿不出記錄，這才是大家的疑問，「已經一年多了，這件事還是成為羅生門。」
「還是回到一點，不管有沒有3+11，病毒不會自己跑進來。」黃珊珊說，無論有沒有做相關程序，病毒跑進來是事實，「承認錯誤沒有那麼困難。」