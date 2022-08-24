台南就業中心提供上千個工作機會 揪團面試送好禮

求才持續熱絡及因應畢業季初入社會求職朋友們，勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心於中秋節前再度開辦3場次徵才活動，分別在8月25日、9月2日及9月6日等三天辦理。提供電子、光電、旅宿及製造業等上千個工作機會。其中物流與品管儲備幹部、熱壓技術員、製程工程師、製造儲備幹部等職缺薪資最高上看45K；且於當天三人成行，揪團前來面試即送中秋好禮包，求職朋友快揪團去面試，共同求好職。





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首場時間為明(25)日下午2點至4點於安平區公所4F禮堂(台南市安平區育平路316號)進行現場媒合，計有富添工業、堤維西交通工業、台南安平雅樂軒酒店、台南安平森行旅、旭暉應用材料、起士公爵、聖禾大飯店、台南大員皇冠假日酒店、樂媽咪居家清潔、三井資訊、大潤發流通事業(台南店)、光洋應用材料、聯合再生能源、台南大飯店等10家知名企業及聯合再生能源、光洋應材等4家代徵，提供資訊應用、光學設計等各類工程師、安全衛生專員、射出成型技術員、組立作業員、品檢員、倉管員、業務助理、採購人員、總務人員、房務主任、櫃檯接待員、房務員、救生員、家事服務員、西廚廚師、甜點烘焙師傅、餐飲外場/內場、門市專櫃人員、門市業務專員等近400個職缺。











台南就業中心主任胡瑞娟鼓勵找工作的民眾，踴躍分享徵才資訊，邀請尚在找工作的親友一塊來面試，除可選擇適合自己的職缺於立即面試外，現場提供口試練習場，提昇面試功力。另第二場次，時間為9月2日上午9點至11點30分於新吉工業區服務中心國際會議廳(台南市安南區安新二路99號)進行現場媒合，預計提供500個以上職缺。第三場次，預定在9月6日下午2點至4點於仁德運動公園管理中心西會議室進行現場媒合，預計提供200個以上職缺，請民眾務必把握求職好時機。









