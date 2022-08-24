鄭家純上空露點！只套一條丁字褲 羞吐：希望沒有冒犯到
28歲鄭家純（雞排妹）將發行出道10週年紀念寫真集《純熟》，18日開放預購就造成網頁當機，近日陸續釋出幾張作品，讓「老公們」聞香。昨（23日）她在IG曝光一張上空露點照，是有史以來最大尺度，替她在照片上字的書法老師也稱讚：「我喜歡！」
該張照片，鄭家純僅著一條蕾絲丁字褲，上半身一絲不掛，在床上以側身跪姿拍攝，光源採逆光，呈現剪影的氛圍，只見她D罩杯堅挺、飽滿的美胸胸型一覽無遺，而本書書名請到書法家題字，其中「純」字「糸」部其中一點技巧性蓋住私密處。
鄭家純在限時動態PO出一張對話截圖，她傳送上空照給書法老師，誇讚對方的揮毫太適合作品，也不好意思地說：「希望沒有冒犯到。」老師則大方回應：「哈哈哈讚啦！我喜歡！」
為了這本「封奶畢業作」的尺度和呈現方式，鄭家純親力親為，幾個月前在拍攝會議，拿出前日本AV女優川島和津實的寫真集給團隊參考，過程有些拉扯及猶豫，「大部分人支持我想紀念的心態，但不希望我出版露點作品，原因大多是想保護我不被傷害」，不過最終經紀人康姐點頭同意把露點照放進書裡，支持鄭家純留住青春及顧及作品完整度的想法。（編輯：楊穎軒）