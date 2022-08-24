林姿妙擁30人頭帳戶涉貪 民進黨：侯友宜還要站台力挺？
針對宜蘭縣長林姿妙昨日遭宜蘭地檢署以《洗錢防制法》等罪名起訴，且林有7000萬元來源不明現金，還有數十個人頭帳戶，引發譁然。民進黨發言人黃彩玲今（24）日下午表示，林姿妙身為一個縣長，請問要用數十個人頭帳戶來做什麼用途？林姿妙自始至終不斷表示自己是遭到政治追殺，卻對檢方起訴的內容不斷閃躲，愧對宜蘭鄉親，民進黨要求林姿妙應立即公開向宜蘭縣民道歉並退選，另也要請問提名林姿妙的國民黨主席朱立倫，還要繼續力挺涉嫌貪污、洗錢的參選人嗎？
黃彩玲表示，根據宜蘭地檢署公布調查結果，林姿妙、家族成員及縣府團隊成員涉嫌違反《貪污治罪條例》、《偽造文書》及《洗錢防制法》，林姿妙不但涉收受不正當利益，更放任不具公職身份的女兒，對縣府一級主管下達指令，讓林成為政治人物被依《洗錢防制法》中的特殊洗錢罪起訴的第一人。
此外，根據地檢署的調查內容，林姿妙還有總金額高逾 7000萬元來源不明的現金，存入向他人租用或無償借用之金融帳戶後提領，媒體報導林姿妙使用人頭帳戶至少達30多個，這難道是林姿妙一句「政治追殺」就可以迴避的嗎？
黃彩玲指出，根據媒體報導，林姿妙的心腹、時任宜蘭縣政府建設處的吳姓代理處長自首後有供出土地弊案細節，請林姿妙不要再用「政治追殺」為由逃避，應向宜蘭鄉親道歉，並立即退選；另外提名林姿妙參選的朱立倫至今仍為涉貪被起訴的林姿妙背書，應立刻向國人道歉；曾經站台支持林姿妙的新北市長侯友宜、國民黨桃園市長參選人張善政，請問你們仍要繼續力挺涉嫌貪污、洗錢的林姿妙嗎？