煮綠豆湯「鍋內丟空碗」？真實用途婆媽愣爆：實在太聰明
天氣漸漸變炎熱，近日許多人除了紛紛開啟冷氣對抗高溫外，也會選擇吃一些清涼食物來消暑，其中又甜又冰的「綠豆湯」就是熱門選擇，不過其實看似簡單的料理，在烹飪調理上也是一門學問，有網友就分享自己煮綠豆湯的過程中會在鍋內丟入空碗，用途曝光後瞬間引發熱議。
一名網友在臉書社團「家常菜」中分享照片，圖中可見他正在烹煮綠豆湯，不過值得注意的是，原PO除了使用鍋子、湯匙外，竟然還將一個瓷碗直接泡入湯中一起料理，對此原PO則在文中簡單寫道「這樣煮才快」。
貼文一出，短時間立刻吸引眾多網友留言回應，「求細節煮法，第一次聽」、「我以為是你要表達碗掉下去的笑話」、「我以為是煮好直接能端一碗吃」；而原PO也在留言區解釋，他是將綠豆洗好後加水，接著放入空碗開始煮，因為瓷碗可以集熱，所以整鍋湯也能加快煮好。
對此做法，許多主婦和網友也大讚「好妙喔！長知識了」、「第一次知道這樣的煮法，長知識了 」、「我阿嬤也都這樣煮，不知道為什麼還比較好吃」、「其實現在綠豆都蠻容易熟，這方式用在紅豆好像比較合適」、「我也們家也是，沒想到有同行啊」、「我也這樣這樣煮紅豆，真的很快熟」。（編輯：張志浩）