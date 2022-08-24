張芸京率教友送別艾成！王瞳噙淚隔空合唱亡夫

來自馬來西亞的歌手艾成17日辭世，享年40歲。老婆王瞳以追思音樂會的形式舉行告別式，取名「超乎想像 艾成了」，紀念艾成來台灣歌唱20周年，今（24）日下午1點30分於台北市第一殯儀館「景行廳」舉行，同為教友的潘奕如、張芸京、王瞳組成的團體「耶！一同進城」，帶來艾成創作的一連串組曲《超乎想像》、《傑作》、《重生》、《耶！一同進城》，以歡樂氣氛向好友告別，暴瘦的王瞳堅強站在台前，一身素白、噙淚獻唱，開場令人動容。
同為選秀節目《超級偶像》冠軍的張芸京與艾成，同樣歷經演藝事業的起伏不定，當時拚上所有收入發片，卻因負債差點付不出房租的張芸京，也有對生命絕望的時候，直到和艾成、王瞳一起參與教會活動，在教友扶持下，慢慢走出陰霾，四個人組成一個團體「耶！一同進城」，經常一起合唱直播、傳遞福音。
去年「耶！一同進城」在直播時暢談內心想法，王瞳道出艾成的人生困境，把婚姻過著像機器人的生活，一度掀起軒然大波，卻是四個人認為珍貴的相處時刻，也讓外界得以了解，原來明星在光鮮亮麗的生活下也有困頓與不安。
張芸京認為追思會是艾成的一場畢業典禮，特別演唱他的一系列創作，努力微笑以對，卻在一上台眼淚就止不住，王瞳堅強忍悲唱合，同樣令人相當不捨。