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張芸京率教友送別艾成！王瞳噙淚隔空合唱亡夫

▲王瞳（左）和張芸京以團體「耶！一同進城」，帶來艾成創作的一連串組曲。（圖／記者陳明安攝,2022.08.24）
▲王瞳（左）和張芸京以團體「耶！一同進城」，帶來艾成創作的一連串組曲。（圖／記者陳明安攝,2022.08.24）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-24 14:14:112022-08-24 15:14:58

來自馬來西亞的歌手艾成17日辭世，享年40歲。老婆王瞳以追思音樂會的形式舉行告別式，取名「超乎想像 艾成了」，紀念艾成來台灣歌唱20周年，今（24）日下午1點30分於台北市第一殯儀館「景行廳」舉行，同為教友的潘奕如、張芸京、王瞳組成的團體「耶！一同進城」，帶來艾成創作的一連串組曲《超乎想像》、《傑作》、《重生》、《耶！一同進城》，以歡樂氣氛向好友告別，暴瘦的王瞳堅強站在台前，一身素白、噙淚獻唱，開場令人動容。

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▲張芸京在街頭開唱，艾成、王瞳、潘奕茹突然現身。（圖／張芸京經紀人提供）
▲張芸京在街頭開唱，好友現身力挺，左起為艾成、張芸京、王瞳、潘奕如。（圖／張芸京經紀人提供）
▲張芸京過去透露，艾成曾說「如果我現在死了也沒關係，人生太無趣了。」讓她相當擔心。（圖／翻攝耶一同進城YT）
▲張芸京過去透露，艾成曾說「如果我現在死了也沒關係，人生太無趣了。」讓她相當擔心。（圖／翻攝「耶！一同進城」YT）
同為選秀節目《超級偶像》冠軍的張芸京與艾成，同樣歷經演藝事業的起伏不定，當時拚上所有收入發片，卻因負債差點付不出房租的張芸京，也有對生命絕望的時候，直到和艾成、王瞳一起參與教會活動，在教友扶持下，慢慢走出陰霾，四個人組成一個團體「耶！一同進城」，經常一起合唱直播、傳遞福音。

去年「耶！一同進城」在直播時暢談內心想法，王瞳道出艾成的人生困境，把婚姻過著像機器人的生活，一度掀起軒然大波，卻是四個人認為珍貴的相處時刻，也讓外界得以了解，原來明星在光鮮亮麗的生活下也有困頓與不安。

張芸京認為追思會是艾成的一場畢業典禮，特別演唱他的一系列創作，努力微笑以對，卻在一上台眼淚就止不住，王瞳堅強忍悲唱合，同樣令人相當不捨。

▲王瞳和艾成隔空合唱。（圖／記者陳明安攝）
▲王瞳和艾成隔空合唱。（圖／記者陳明安攝）

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