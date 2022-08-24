疫情升溫！長照機構定期公費快篩　延長至9／30

中央流行疫情指揮中心今(24)日宣布，各類型住宿式及社區式照顧機構需定期公費快篩之措施，延長至今(2022)年9月30日止，篩檢頻率仍維持為服務對象每週定期快篩2次(身心障礙者、失智症者、2至18歲則每週1次，未滿2歲免篩)，工作人員每週至少1次，已確診康復者3個月內免篩檢，後續再視疫情狀況調整篩檢頻率。
指揮中心說明，Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒持續在全球擴散，9月份疫情恐有升溫跡象，尤其住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應持續警惕避免發生機構群聚感染風險，故公費快篩延長實施至9月30日，而公費快篩試劑已於7月底陸續寄出。
指揮中心指出，發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿型照顧機構，以及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務、早期療育機構以及托嬰中心等社區型照顧機構。
指揮中心提醒，公費快篩試劑配送數量，以服務對象每人每週2劑及工作人員每人每週1劑估算，請各類機構及單位確實落實防疫政策，降低感染風險。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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