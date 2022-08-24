全聯全支付來了！升級PX Pay送50元 不限通路消費回饋8%
現今E化時代幾乎人手一機，行動支付越來越普遍，全聯在2019年推出行動支付工具「PX Pay」，至今已累積800多萬會員，全聯今（24）日宣布，PX Pay服務將升級為「全支付」，於9月1日正式上線。不只能在全聯門市使用，首波集結全台超過百大品牌，包括王品集團、全國電子、屈臣氏等，多達10萬個支付據點都可使用全支付，並且能用來繳納各式費用，用途親民讓行動支付不再只是年輕人的工具。
「全支付」主打多元應用，有別過去PX Pay只能在全聯門市使用，全支付和百大品牌合作，將能跨通路於10萬個據點使用，同時提供各項繳費服務，包括台北市政府各項智慧繳費，以及公共事業費用如水費、停車費、電費、交通費、學雜費等，各項規費繳納將陸續上線。
為了吸引民眾使用，全聯PX Pay升級全支付推出加碼優惠，即日起到12月31日，只要將PX Pay升級為全支付就送50點全點（1點等於1元）；下載APP邀請好友成功註冊，兩人都可獲得50點；9月1日至12月31日期間，在全聯使用全支付消費滿百元，福利點數享3倍送。9月更推出跨通路優惠，不限通路首月消費就回饋8%點數，每人每周享2次回饋，最高回饋88點。