U-POWER超高速充電站解密，臺南裕農站720 kW功率提供最佳充電體驗

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充電速度是使用電動車裡相當重要的一環，其會受到充電功率的影響，而充電功率的高低會取決於多樣因素的組合，包含 : 電動車本身電池支援電壓、電池工作溫度、原廠電池管理系統(BMS) 設計、環境溫度、以及充電設備可提供功率...等等。而U-POWER旭電馳科研的營運宗旨，就是先幫車主排除充電設備的因素，布設至少每站為360kW高功率起跳的超高速充電站點，使用最頂級的充電設備，包含可支援超高速充電體驗且輕巧好就手的液冷槍(500A)，搭配不斷優化的能源動態分配系統，讓單一車輛於站點獨享可達最高360kW，實現不打折的原廠充電功率。
U-POWER臺南裕農站是目前全台擁有業界最高720kW功率的超高速充電站點。共建置兩個360kW能源櫃，規劃出共2席CCS1、4席CCS2充電車位；CCS1有1席配置液冷槍、CCS2則於試營運期間已升級為3席配置液冷槍，在理想狀態下(註1)，使用液冷槍可實現所有電動車最高充電功率。該站點能夠提供最高 720 kW功率的關鍵要素除了設備之外，還需要有相對應電力設施的搭配，由於台電的供電方案，低壓(380伏特)的供電上限為499kW，已不敷兩組360kW設備所使用，因此U-POWER在臺南裕農站的建置以高壓(11.4kV，1.14萬伏特)供電，營運初期先以720kW功率提供服務，並為未來預留可升級至更高功率。
本次媒體活動中，實際體驗BMW iX單一車輛於站點獨享充電即可實現原廠的充電功率至200kW (使用CCS1液冷槍)、第二台Hynudai Ioniq 5的加入使用CCS1氣冷槍的情況下，依然可分配到160kW功率的超高速充電表現；而本站最特別的是設置360kW能源櫃單獨提供給2席CCS2配置液冷槍車位，讓TESLA Model 3 Long Range車款在獨享時可達於使用第三方充電營運商的最高200kW功率、兩台CCS2同時使用的情況下亦能各分配到180kW的充電功率。U-POWER臺南裕農站以兩個360kW能源櫃採用一對四、一對二配置，提供業界最高單站720kW的超高速充電服務，並搭配先進能源動態分配系統，讓單一車輛充電最高可達360kW、雙車則可有最高180 kW功率；即使站點六個車位同時使用，也能發揮CCS2雙液冷槍提供各180kW、其餘四槍各提供90 kW功率，方便當地電動車車主與南來北往用路人快速補充電力。註2
為了給電動車車主最頂級的充電服務體驗，地點的選擇是U-POWER營運團隊最在乎的第一要件。除了讓當地居民日常生活充電便利使用以外，也必須考量鄰近國道交通便利之處或重要旅遊景點方便用路人補充電力。臺南裕農站位於臺南市東區裕農路上，臨近大灣交流道(南下324)，國道1號南下大灣交流道僅需3分鐘車程，北上用路人從仁德交流道(北上327A)亦僅需3分鐘，交通十分便利。周邊有星巴克、路易莎咖啡、麥當勞，可服務臺南、永康、南科生活圈以及南來北往的電動車車主。所有U-POWER站點皆是專屬場域，不是附屬設施且獨立管理，故所有站點都能讓電動車車主自由進出、使用五星頂級超高速充電服務且不收停車費，節省你進出站點的寶貴時間與增添使用便利性。
U-POWER旭電馳科研致力於提供消費者最佳充電體驗為目標，在其他軟硬體的配套與站點設計上，也都為愛車者、用路人埋入精心巧思。在臺灣常有艷陽高照及時不時有雨的氣候，因此所有站點都有美型雨遮的貼心設計，讓車主在晴雨天氣都能優雅舒適的使用U-POWER充電服務；愛車的車主也有福，超大尺碼停車格設計，可以放心打開車門不用擔心傷到自己的愛車；U-POWER亦有實力堅強的UI/UX IT團隊，無論在U-POWER App上或站點的設備操作介面，我們聽取消費者寶貴的使用經驗反饋，致力於優化及簡易使用服務的介面與流程。U-POWER從電力硬體設備、到軟體的配套各個層面都有無微不至的巧思，致力做到全台最佳充電體驗的超高速充電營運商。
U-POWER臺南裕農站、新竹慈祥站為試營運階段，加入原有的內湖行忠站、屏東恆春站、臺東鐵花站的服務行列。歡迎舊雨新知在試營運期間親身前來體驗U-POWER的高效率充電魅力與便利 ! 試營運期間均依正式價格進行收費，亦即會員以每度9元方式收費；而若以訪客方式使用充電服務，在正式營運後費用將調回每度10元。
U-POWER旭電馳科研承諾提供客戶最優質安心的服務體驗，全站點均已投保1,200萬美元的產品責任險及公共意外險註3等，並設有客服專線0809-0809-81 (周一至周日09:00 – 18:00)，以及公告站點資訊的Line官方帳號 @u-powertw，致力成為電動車愛好者的最佳充電夥伴。
U-POWER 站點資訊
試營運自7月25日開始實施
| 站點
| 最大功率
| CCS 1
| CCS 2
| 液冷槍(500A)
| 氣冷槍(200A)
| 液冷槍(500A)
| 氣冷槍(200A)
| 臺南裕農站
| 720kW
| 1席
| 1席
| 3席
| 1席
| 新竹慈祥站
| 360kW
| 1席
| 1席
| 2席
| -
| 站點
| 最大功率
| CCS 1
| CCS 2
| 液冷槍(500A)
| 氣冷槍(200A)
| 液冷槍(500A)
| 氣冷槍(200A)
| 內湖行忠站
| 360kW
| 1席
| 1席
| 2席
| -
| 屏東恆春站
| 360kW
| 1席
| 1席
| 1席
| 1席
| 臺東鐵花站
| 360kW
| 1席
| 1席
| 1席
| 1席
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客服專線0809-0809-81 (周一至周日09:00 – 18:00)
Line官方帳號 : @u-powertw (所有站點相關資訊公告平台)