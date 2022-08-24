台南殺警案舉國譁然 蔡英文：《警械使用條例》加速通過
前天台南爆出殺警案，舉國譁然。兼任民進黨主席的總統蔡英文今（24）日於民進黨中常會中表示，政府應該要痛定思痛，該修法就修法、該檢討就檢討；她也表示，保障警察執法安全，就是保障人民安全。政府要在制度和裝備上，給警察同仁更好的執法後盾，持續、並且快速強化警察執勤安全，避免憾事再度發生。
蔡英文說，民進黨是執政黨，人民有很深期待，所以對於整體施政，民進黨無時無刻都要兢兢業業、隨時檢討。好的政策，民進黨要落實執行，對於不足的政策，要加速修法，對於溝通還不夠完善、不夠全面的政策，就應該要加強溝通。
蔡英文說，前天台南發生了令全國人民都不捨、遺憾的殺警案。除了在最短的時間，抓到嫌犯落網，政府更應該要做的，就是痛定思痛，該修法的，立即修法；該檢討的，立即檢討。
像是《警械使用條例》，已經在立法院，在下個會期希望儘速協商、加速通過；關於外役監標準的檢討，昨天法務部長蔡清祥也宣示，要進行修法，「我看到黨團也表示，將會跟行政部門密切配合，列入優先法案」。
蔡英文強調，保障警察執法安全，就是保障人民安全。政府要在制度和裝備上，給警察同仁更好的執法後盾，持續、並且快速強化警察執勤安全，避免憾事再度發生。