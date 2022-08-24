黃國倫悲痛彌補艾成7個「10分」！遺憾：沒能帶他去鳥巢
來自馬來西亞的歌手艾成17日辭世，享年40歲。老婆王瞳以追思音樂會的形式舉行告別式，取名「超乎想像 艾成了」，紀念艾成來台灣歌唱20周年，今（24）日下午1點30分於台北市第一殯儀館「景行廳」舉行，在艾成2008年獲得《超級偶像》冠軍時擔任評審的黃國倫，妙語如珠地回顧師徒間的相處，也透露內心的遺憾，就是沒有帶他去鳥巢表演！
黃國倫透露，艾成2008年錄製《超偶》比賽時，原本是老派情歌高手，為了不被淘汰，每天苦練6小時跳舞，成為一個實力派的唱跳歌手，獲得冠軍實至名歸，他笑說艾成曾感謝黃給了兩次10分，讓他獲得冠軍，但事後黃國倫回顧影片才發現，當下只給了艾成9分。
在追思音樂會上，他特別和寇乃馨熬夜做了一個10分的牌子獻給艾成的父母，讚美徒弟「你的歌聲十分深情、你的創作十分動聽、你的笑聲十分爽朗、你的笑話十分的冷，你的愛心十分炙熱，你的人生十分精彩，艾成，我們十分懷念你！」
黃國倫表示，今年4月返台後和艾成關係熱絡，積極想要為他規劃未來事業，艾成坦言想去容納10萬人的鳥巢開唱，黃國倫曾在此場地演出賠了不少錢，還勸徒弟說這個願望並不容易，但如果有機會，一定會帶艾成站上鳥巢舞台，可惜沒有等到這一天。
艾成最後給黃國倫的訊息，是一首給老婆王瞳的情歌《如此艾你》，諮詢老師意見，卻不好意思開口請黃國倫製作，成了一個未完成的心願。在艾成過世後，黃國倫花了好幾天將這首歌製作成一個完整版，讓王瞳跟艾成隔空對唱，作為這段愛情永恆的見證。