擔心假菸流竄市場　立委盼：菸害防制法優先審查

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時常在網路上分享、關注法律議題的「法律白話文運動」營運長徐書磊就提到，根據他的觀察現在確實有很多管道可以買到新興菸品，不管是臉書、蝦皮還是LINE群，這些不僅是黑市流通問題，也導致青少年容易取得和接觸到菸品，恐怕會造成兒少的不良影響，國際上也針對這樣的議題有很多討論。由於各國對新興菸品規範不一，法源不清，使得目前沒有辦法處罰，所以不如盡早修法、合法納管新興菸品，這將會是盡快修法的考量點之一。
另外，徐書磊也提到，新興菸品走私的問題是不該避免討論的，依據現行的《菸防法》第14條，任何人不得製造、輸入或販賣菸品形狀之糖果、點心、玩具或其他任何物品之規定，來界定新興菸品長得像傳統紙菸裁罰實在有些荒謬，導致政府機關在行政法院時常敗訴收場，這也是盡速修法才能解決的問題。
對於下個會期在即，立法委員陳瑩也分享了對於《菸害防制法》修法的看法，陳瑩強調，期待列為優先法案盡速朝野協商，因為在無法強制人們戒菸的基礎上，沒有修法納管的後果，恐造成新興菸品的使用人數越來越多，不同價格、品質的菸品就會不斷供給，甚至偽菸、劣菸如雨後春筍般的冒出來，讓菸害控制更加困難！
面對控制菸害，陳瑩認為不能以自己不吸菸的角度，就用強制或是極端的手段達到全面防制菸害的目的，因為這樣的做法反而可能會擴大菸害的散播。應該如同大禹治水，採取疏通措施，讓吸菸者分散到吸菸區，把有害的菸霧控制在一定的區域而不影響其他人。各界都在盼望《菸害防制法》盡速修法，讓不管是傳統紙菸還是新興菸品，都能於法納管，保障人民權益。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！