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小食蟻獸照養眉角多！北市動物園呼籲：愛牠就不要養牠

▲小食蟻獸照養眉角多，北市動物園呼籲：「愛牠就不要養牠」。（圖／臺北市立動物園授權提供,劉聰毅攝）
▲小食蟻獸照養眉角多，北市動物園呼籲：「愛牠就不要養牠」。（圖／臺北市立動物園授權提供,劉聰毅攝）

編輯中心/綜合報導

2022-08-24 15:36:322022-08-24 15:59:53

臺北市立動物園的小食蟻獸寶寶「紅包」滿三個月大了，是個健康活潑的小男生。由於小食蟻獸的破壞力強且照養眉角多，牠們不適合當作寵物在家飼養，大家如果覺得小食蟻獸很可愛，不妨常到熱帶雨林區的家拜訪牠們哦！ 

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臺北市立動物園的小食蟻獸紅包滿三個月大了！紅包是「小紅」與「黑皮」的第二胎寶寶，保育員透過觀察個體的外生殖器形狀，研判紅包是個健康的小男生。紅包現在的體重約1.6公斤，食物的攝取仍然以媽媽的母奶為主，近期也開始學習吃保育員特製的膏狀食物。

▲紅包：大家好，我是男生哦！（圖／臺北市立動物園授權提供,劉聰毅攝）
▲紅包：大家好，我是男生哦！（圖／臺北市立動物園授權提供,劉聰毅攝）
小食蟻獸和穿山甲一樣沒有牙齒，牠們的舌頭有黏液，可以輕易舔起食物。在野外，牠們會用長長的舌頭（超過40公分）舔食螞蟻、白蟻、蜜蜂和蟲卵來吃，偶爾也會採食小昆蟲、蜂蜜和水果。臺北市立動物園目前照養五隻南美小食蟻獸，在圈養的環境下，螞蟻取得不易且特殊的食性很容易發生營養不均衡的現象，為了提供小食蟻獸們均衡的營養，保育員每天要準備熟雞蛋、麵包蟲、麥皮蟲、蜂蛹、幾丁質、地瓜葉、食蟲料及季節性水果等，超過10餘種食材，依照固定的比例，將每種食材仔細的研磨混合成膏狀後，再送給小食蟻獸們享用，保育員每天光是處理食材，就花費了不少的時間和心力。

▲保育員每天要為小食蟻獸準備超過10餘種食材。（圖／臺北市立動物園授權提供）
▲保育員每天要為小食蟻獸準備超過10餘種食材。（圖／臺北市立動物園授權提供）
半樹棲型的小食蟻獸會運用強而有力的前爪在樹上與地面攀爬行走，保育員還觀察到小紅甚至會背著紅包倒掛在網籠上移動呢！他們是夜行性的動物，白天幾乎都處在「睡眠模式」，但仍然需要大面積的活動範圍，否則很容易發生刻板行為！小食蟻獸雖然不會主動攻擊人類，但在緊張的時候會站立呈現防禦的姿式並揮舞前爪，牠們的爪尖十分銳利，若不慎被劃到有可能會受傷。

▲小食蟻獸的爪尖十分銳利，若不慎被劃到有可能會受傷。（圖／臺北市立動物園授權提供,劉聰毅攝）
▲小食蟻獸的爪尖十分銳利，若不慎被劃到有可能會受傷。（圖／臺北市立動物園授權提供,劉聰毅攝）
醫療方面也是一大問題，目前多數的獸醫院門診還是以犬貓等寵物為主，飼養的野生動物若是生病，飼主經常會求助無門…。臺北市立動物園再次呼籲大家，千萬不要購買及飼養來路不明的野生動物，以杜絕不法份子繼續從野外捕捉動物的亂象，或衍生傳染性疫病傳播的風險。（編輯：李惠婷） 

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