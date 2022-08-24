王瞳站「小艾成」身邊！家屬淚訴：日夜思念真的很痛

馬來西亞藝人艾成墜樓辭世，享年40歲。追思音樂會今（24）日舉行，艾成從馬來西亞來台的7位家屬全數出席，弟弟艾翔戴上墨鏡，彷彿第二個艾成，他上台獻唱艾成創作的歌曲《耶穌》，連歌聲都有幾分相似，艾成好友潘奕如直呼：「實在太像了。」
艾成大姊艾妮代表父母致詞，一開口聲音些微顫抖：「我一家人的悲痛難以訴說，日夜思念著艾成，每當回憶起他的模樣和聲音，我們真的很痛，今天是艾成畢業典禮，姊姊心情太沉重也很痛，我還是想為他說幾句話，我也希望通過我的話讓大家更了解，艾成是那麼優秀。」
艾妮表示艾成是充滿愛的大男孩，為人簡單又非常單純，對很多事情堅持，4歲到40歲最愛是音樂，從沒改變，「他愛家人、愛瞳瞳都很專心，愛神、做公益都很專心，來台灣20年屢屢受挫，他從沒講要放棄，看到他受挫很心疼，從沒勸他放棄對音樂的愛，這是我們一家人的默契，他對音樂的愛太深，我們無法視而不見。」
二十年來艾成回馬來西亞，次數不算多，每次回到故鄉，和家人徹夜長談，聊到捨不得散場，艾妮說：「我今天早上跟我自己說，要為艾成說話絕不能哭，他每次回來分享在主裡的新禮物，和他有沒有成名沒有關係，他僅僅堅持自己的夢想，就是我們一家人的驕傲。」