蔣萬安應辭立委？柯文哲態度保守「擔心迴力鏢打到自己」
2022年地方縣市首長選戰在即，其中首都台北市長選戰也格外受到外界關注。由現任市長柯文哲欽點的接班人副市長黃珊珊，即將在28日正式辭去副市長一職並投入選戰；至於民進黨參選人陳時中則是早已辭去衛福部長及防疫指揮官等相關職務，只剩下國民黨參選人蔣萬安仍有立委職務。柯文哲今（24）日下午受訪時被問到蔣萬安是否也應該請辭？柯文哲則態度低調表示「按國家規定就好」，原因在於民眾黨內也有賴香伶及高虹安兩位現任立委帶職參選。
黃珊珊上午接受媒體訪問時，提到蔣萬安今日回立法院召開記者會，形同「回防立法院」，黃珊珊則拋出「辭立委」的議題，並強調這可能也是未來蔣萬安會遭遇到的問題，直言「以前會說我們運用行政資源，那這（立法院開記者會）不是也是另外一種行政資源嗎？」引發社會各界議論。
不過針對蔣萬安要不要辭立委一事，身兼民眾黨主席的柯文哲則是較為保守，原因在於民眾黨內現階段也有賴香伶、高虹安等兩名不分區立委正在參選縣市首長，柯文哲也直白表示「講別人就講到我們自己，我們自己也一樣，其實不管國民黨民進黨，甚至我們民眾黨，很多立委都有去選舉，所以是不是一定要辭職選？這是好問題。」
柯文哲強調，還是按照國家的法治，看國家怎麼規定，如果沒有規定就不一定非要辭不可。「你要要求別人那你就要先要求自己，我們自己做得到做不到。」柯文哲直言，民眾黨不分區立委人數不多，若每一個都去選舉，連不分區立委都沒有了（實則由原本政黨不分區立委提名名單依序補足）。