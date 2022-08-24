頂呱呱「辣味一斤雞」回歸！限時賣5天 加點呱呱包45元
每每推出「一斤雞」活動就引發關注的頂呱呱，今（24）日起限時五天快閃，再度回歸睽違一年之久的「辣味一斤雞」，每份足重600g，門市價220元，並能用45元加點呱呱包。即日起買任一超值套餐就送可口可樂刮刮卡，有機會抽中電動機車、5000元禮券。漢堡王後（26）日舉辦8月華堡日，提前早鳥預購指定華堡系列套餐，除了多送原味華堡，取餐時再加送兩包樂事餅乾。
頂呱呱不定期推出人氣商品「一斤雞」快閃活動，每次開賣都吸吸引民眾搶買，今（24）日起至8月28日一連五天，回歸開賣睽違已久的「辣味一斤雞」，每份秤重保證足重600g，門市價220元、外送價286元。買「辣味一斤雞」可享有呱呱包45元（原價60元）、地瓜薯條35元（原價60元）、指定飲品25元（原價35元）等銅板加價購優惠。
此外，即日起買任一超值套餐送「可口可樂瘋玩一夏」刮刮卡，登錄序號可抽最大獎電動機車、5000元禮券，另有100%中獎刮刮樂，每張都能刮出頂呱呱優惠券，獎項包含買一送一、金額折抵及贈品兌換。
漢堡王將於後（26）日舉辦8月華堡日，首度跨界和零食品牌樂事合作，8月25日前率先開放官網預訂指定華堡系列套餐，選擇8月26日取餐並輸入優惠碼「LOVEBK」，就免費多送一顆原味華堡，完成取餐再多送兩包樂事餅乾，送完為止。8月26日華堡日當天，在門市出示粉絲專頁截圖，或於官網輸入優惠碼「LOVEBK」，買指定華堡系列套餐同樣加送原味華堡。