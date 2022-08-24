王瞳哭倒婚紗照前「想去找艾成」　喪偶崩潰險做傻事

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王瞳說：「回想這11年經歷好多高山低谷，一開始交往你吃得胖嘟嘟，大家都不看好，我拚死維護你，到處跟網友筆戰，站在你身後成為你的鍵盤手，我好喜歡你唱歌的樣子。」艾成2年前7月7日和王瞳結婚，這個月17日10點10分離世，王瞳說：「我們的77傳奇從沒停過，10點10分那也是7，以後我拍照都會比這樣，你6年前被神救回來，我會成為你生命的延續，我永遠會是上帝的寶貝女兒，你美麗的最愛老婆，我們現在合而為一，嫁給你是我這輩子最正確的決定。」
王瞳這禮拜有一次情緒崩潰，因為和艾成還沒拍婚紗照，馬來西亞一名畫家知道他們夫婦相愛的故事，以古晉知名景點為背景，為艾成夫婦畫婚紗照肖像，艾成媽媽在台上掩面淚崩，王瞳也哭倒在婚紗照前，難過說：「我還是哭了，我答應他不哭的。」張芸京趕緊攙扶王瞳，怕她癱軟倒地。王瞳收拾情緒後親自彈琴，表演艾成寫給她的歌《我在這裡》。
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