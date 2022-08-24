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王瞳哭倒婚紗照前「想去找艾成」　喪偶崩潰險做傻事

▲王瞳收到艾成的婚紗照癱軟哭倒。（圖／記者陳明安攝）
▲王瞳收到艾成的婚紗照癱軟哭倒。（圖／記者陳明安攝）

記者羅凌筠/台北報導

2022-08-24 16:07:322022-08-24 16:28:42

馬來西亞藝人艾成墜樓身亡，享年40歲，遺孀王瞳今（24）日在追思音樂會上，穿著艾成買的白色裙子，本來是蜜月要穿，她聲音虛弱講道：「親愛的老公我好想你，原本9月10號辦婚禮，我故意讓你全程安排，你是我的頭，我要順服你，我相信你能安排很好，果然你安排超棒的，我們行事曆寫得仔仔細細，因為疫情3年多沒回馬來西亞，我就當今天也是跟你在辦婚禮喔。」

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▲艾成與王瞳9月婚禮的喜帖曝光。（圖／記者陳明安攝）
▲艾成與王瞳9月婚禮的喜帖曝光。（圖／記者陳明安攝）
王瞳說：「我無法相信用生命愛我的你，你不是說要生個孩子，不是說要買跟教會很近的房子，我不敢聽你的歌，只想去找你，我不停的哭，跟神說我撐不住，果然神透過各種管道讓我知道，你在神身邊非常榮耀非常美好，貼心的你沒有離開，透過別人告訴我，瞳瞳千萬不能做傻事，以為去找你，那才是永別，這就是全心全意愛著我的艾成。」

▲王瞳穿上艾成買的蜜月白色裙子。（圖／記者陳明安攝）
▲王瞳穿上艾成買的蜜月白色裙子。（圖／記者陳明安攝）
王瞳說：「回想這11年經歷好多高山低谷，一開始交往你吃得胖嘟嘟，大家都不看好，我拚死維護你，到處跟網友筆戰，站在你身後成為你的鍵盤手，我好喜歡你唱歌的樣子。」艾成2年前7月7日和王瞳結婚，這個月17日10點10分離世，王瞳說：「我們的77傳奇從沒停過，10點10分那也是7，以後我拍照都會比這樣，你6年前被神救回來，我會成為你生命的延續，我永遠會是上帝的寶貝女兒，你美麗的最愛老婆，我們現在合而為一，嫁給你是我這輩子最正確的決定。」

▲王瞳表示10點10分的時鐘指針也是「7」字形狀。（圖／記者陳明安攝）
▲王瞳表示10點10分的時鐘指針也是「7」字形狀。（圖／記者陳明安攝）
王瞳這禮拜有一次情緒崩潰，因為和艾成還沒拍婚紗照，馬來西亞一名畫家知道他們夫婦相愛的故事，以古晉知名景點為背景，為艾成夫婦畫婚紗照肖像，艾成媽媽在台上掩面淚崩，王瞳也哭倒在婚紗照前，難過說：「我還是哭了，我答應他不哭的。」張芸京趕緊攙扶王瞳，怕她癱軟倒地。王瞳收拾情緒後親自彈琴，表演艾成寫給她的歌《我在這裡》。

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