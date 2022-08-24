自由行有望！日本9月鬆綁邊境管制 打3劑可免陰性證明
日本目前正處於第7波疫情當中，不僅單日新增確診逾20萬人，23日通報死亡病例達到343例，創下過去新高。不過日本政府仍打算繼續鬆綁邊境管制，日本首相岸田文雄宣布，自9月7日開始，完整接種三劑疫苗的旅客入境日本時，將無需再提交72小時內的PCR檢測陰性證明，但每日入境旅客人數上限仍維持2萬人。
綜合日媒報導，日本目前仍要求旅客入境時，必須持有72小時內的PCR檢測陰性證明，不過日媒24日報導指出，自9月7日起，包含日本人在內所有入境日本的旅客，只要有接種3劑疫苗，就無須再提交陰性證明。
除此之外，當局也正考慮將入境人數上限上調，由目前的每日2萬人提高到5萬人，同時也在研究取消入境旅客必須跟團的規定，探討允許「自由行」旅客入境的可能，而相關措施預計最快將在下個月開始實施。
日本是世界主要經濟體中，仍維持相對嚴格的邊境防疫管制的國家之一，要求旅客提供離境前72小時內的陰性檢測證明。岸田文雄先前曾表明，有意讓日本的邊境措施與其他G7國家措施更一致。
自新冠肺炎疫情在20202年爆發後，日本隨即關閉國境、進行鎖國，雖然近來陸續開放，並且在今年6月時首度向外國旅客敞開國門，但要求入境旅客必須申請簽證，並遵守防疫指引及套裝旅遊的行程，嚴格措施使得實際入境訪客人數仍相當低。