▲ Ionex 光陽換電站第 1,500 站在墾丁！迎戰旺季推「白牌電動機車最低價 33,300 元」優惠

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Ionex 光陽電動車目前正積極朝全台 2,000 座換電站目標邁進，除加強六都密度為主的便利換電站點設置，更廣納台灣高人氣郊外景點作為 Ionex 電網廣度延伸。例如，國境之南的墾丁國家公園美景始終是車友熱愛結合騎乘的必去勝地，為讓 Ionex 光陽電動車車友們無里程焦慮的悠遊台灣最南端，除車城亨達機車行(屏東縣車城鄉中山路 110 之 7 號)、恆春彥融商行 (屏東縣恆春鎮省北路38號)，Ionex光陽亦選定位於墾丁大街周邊的儷庭民宿 (屏東縣恆春鎮墾丁路 330-2 號)打造全台第 1,500 座 Ionex 光陽電動車換電站。
「最安靜」、「最乾淨」、「最省錢」Ionex i-One 最新優惠專案
即日起至 10 月 25 日，只要在全台光陽 Ionex 專賣店購買 Ionex i-One 都會版，搭配汰舊換新補助最低只要 33,300 元（詳見活動條件）！
- Ionex i-One 都會版（EB15CG，換電版）享有汰舊換新補助後白牌最低價 33,300 元（建議售價 62,800 元，扣除 Ionex 購車金 6,200 元、工業局補助 7,000 元、環保署汰舊換新補助 3,000 元、台北市汰舊換新補助 5,000 元、台北市振興加碼 8,000 元、報廢車 300 元）。
- 活動期間： 2022/08/24-2022/10/25（需領牌完成），以官網公告活動結束日為準。
- 以上建議價格為含稅，不含牌照險、配件及代辦費。
- 搭贈購車金，各專賣店得以等值替代方案執行。
- 以上優惠購車不可與其他優惠方案合併使用，但享有「百萬父豪、百萬學霸」抽獎資格。
- Ionex 保有活動修改權利。機關車、特販車、網購車、領牌車及大賣場車不適用。
- 汰舊換新補助依政府公告為準。
- Ionex專屬門市請查詢：https://www.ionex.com.tw/map
百萬父豪現金 100 萬豪氣送（活動期間購車，限抽出1名車主）、百萬學霸現金 100 萬霸氣送（活動期間購車，限抽出 1 名車主），依照中華民國機會中獎稅辦理，主辦單位保有解釋、修改、中止權益。