藍營「最強母雞」盧秀燕發威　一指神功逗笑緊張新人

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一個多月前盧秀燕跌倒受傷，之後開刀引流髖骨附近的瘀血，至今外出都得坐輪椅減少腿部移動，但等不及的國民黨小雞們早就迫不及待，不僅台中市34位國民黨議員們早就拍好合照，台北市議員徐巧芯也首先在台北街頭掛出與盧秀燕的合照看板「女力最強」。
最近各縣市的藍營選將，利用下班後時間分組到台中與盧秀燕合拍競選照，包括台北美女議員鍾沛君、耿葳，新北林鼎超、蕭敬嚴，台南蔡宗豪及高雄女力軍團白喬茵、邱于軒、許采蓁等，連參選南投市長的現任南投縣議員張嘉哲都合體盧秀燕，顯見「藍營一姐」的母雞效應威力驚人。
爭取連任的台北市議員耿葳大讚，盧秀燕非常貼近年輕人，拍照動作超新潮！同為媒體人轉戰政壇的台北市議員鍾沛君則說，盧秀燕不只是人氣的母雞，更是從政的典範，她雖然是台中市長，在台北也有不少粉絲。
主播出身的高雄市議員候選人白喬茵說，她是台中的女兒嫁到高雄，這次合照意義非凡，盧秀燕拍照時不但會幫選將們調整更好的角度，還會逗笑大家。參選新北市議員的蕭敬嚴笑著說，盧秀燕不只拍背提醒他要抬頭挺胸，還會偷偷搔癢，讓他忍不住笑得更自然，「果然是貼心、零距離的媽媽市長啊」！
爭取連任的彰化縣議員曹嘉豪表示，市長好會逗人，他像小粉絲見到大偶像，一定要趕快掛上合體看板替自己選情加分。