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藍營「最強母雞」盧秀燕發威　一指神功逗笑緊張新人

▲盧秀燕拍照經驗豐富，參選高雄市的台中女兒白喬茵，特地跑回台中與她合照。（圖／國民黨提供，2022.08.24）
▲盧秀燕拍照經驗豐富，參選高雄市的台中女兒白喬茵，特地跑回台中與她合照。（圖／國民黨提供，2022.08.24）

記者顏幸如／台中報導

2022-08-24 16:22:252022-08-24 16:53:25

國民黨「最強母雞」台中市長盧秀燕聲勢居高不下，輔選效益逐漸彰顯，即使平常得坐著輪椅行動，從北到南都有藍營選將跑到台中，和盧秀燕拍競選合照。同是媒體人出身的後輩們說，盧秀燕面對鏡頭非常專業，不僅幫選將們調整更好的角度，身體語言非常豐富，甚至不惜偷偷搔癢，逗笑有點緊張的他們。

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美麗島電子報日前公布8月台中市長選舉民調，爭取連任的台中市長盧秀燕挾著超過7成的施政滿意度及信任度，領先對手民進黨的立法院副院長蔡其昌逾3成。而她引領「女力崛起」風潮，讓國民黨在年底選舉首次提名10位女性縣市長參選人，光是在中彰投雲嘉嘉的大中部地區就有6位。

▲盧秀燕的媽媽市長形象深植人心，後輩稱讚她拍照動作超新潮！（圖／國民黨提供，2022.08.24）
▲鍾沛君和盧秀燕都是從媒體人轉戰政治領域。（圖／國民黨提供，2022.08.24）
一個多月前盧秀燕跌倒受傷，之後開刀引流髖骨附近的瘀血，至今外出都得坐輪椅減少腿部移動，但等不及的國民黨小雞們早就迫不及待，不僅台中市34位國民黨議員們早就拍好合照，台北市議員徐巧芯也首先在台北街頭掛出與盧秀燕的合照看板「女力最強」。

最近各縣市的藍營選將，利用下班後時間分組到台中與盧秀燕合拍競選照，包括台北美女議員鍾沛君、耿葳，新北林鼎超、蕭敬嚴，台南蔡宗豪及高雄女力軍團白喬茵、邱于軒、許采蓁等，連參選南投市長的現任南投縣議員張嘉哲都合體盧秀燕，顯見「藍營一姐」的母雞效應威力驚人。

▲年輕選將合體盧秀燕，有如小粉絲見到偶像。（圖／國民黨提供，2022.08.24）
▲年輕選將合體盧秀燕，有如小粉絲見到偶像，相當興奮。（圖／國民黨提供，2022.08.24）
爭取連任的台北市議員耿葳大讚，盧秀燕非常貼近年輕人，拍照動作超新潮！同為媒體人轉戰政壇的台北市議員鍾沛君則說，盧秀燕不只是人氣的母雞，更是從政的典範，她雖然是台中市長，在台北也有不少粉絲。

主播出身的高雄市議員候選人白喬茵說，她是台中的女兒嫁到高雄，這次合照意義非凡，盧秀燕拍照時不但會幫選將們調整更好的角度，還會逗笑大家。參選新北市議員的蕭敬嚴笑著說，盧秀燕不只拍背提醒他要抬頭挺胸，還會偷偷搔癢，讓他忍不住笑得更自然，「果然是貼心、零距離的媽媽市長啊」！

▲盧秀燕的媽媽市長形象深植人心，後輩稱讚她拍照動作超新潮！（圖／國民黨
▲盧秀燕的媽媽市長形象深植人心，與南投參選人張嘉哲合照時，氣氛自然得像一家人！（圖／國民黨提供，2022.08.24）
爭取連任的彰化縣議員曹嘉豪表示，市長好會逗人，他像小粉絲見到大偶像，一定要趕快掛上合體看板替自己選情加分。

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