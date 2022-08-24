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張芸京淚別艾成「永遠的哥哥」　曝他3年前暖舉救了自己

▲張芸京感謝3年前人生低潮時，艾成和王瞳伸出援手。（圖／記者陳明安攝，2022.08.24）
▲張芸京感謝3年前人生低潮時，艾成和王瞳伸出援手。（圖／記者陳明安攝，2022.08.24）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-24 16:21:362022-08-24 16:26:02

來自馬來西亞的歌手艾成17日辭世，享年40歲。老婆王瞳以追思音樂會的形式舉行告別式，取名「超乎想像 艾成了」，紀念艾成來台灣歌唱20周年，今（24）日下午1點30分於台北市第一殯儀館「景行廳」舉行，曾經一起追尋夢想的《超級偶像》夥伴們，包括張芸京、廖志良、江明娟、符瓊音、林吟蔚合唱《全部攏是祢》送給艾成。

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▲超偶幫的江明娟（左起）、林吟蔚、符瓊音、廖志良、張芸京演唱《全部攏是祢》獻給艾成。（圖／記者陳明安攝，2022.08.24）
▲超偶幫的江明娟（左起）、林吟蔚、符瓊音、廖志良、張芸京演唱《全部攏是祢》獻給艾成。（圖／記者陳明安攝，2022.08.24）
符瓊音當年奪冠希望濃厚，卻在決賽時身體不適，失去表現水準輸給了艾成，她自嘲屈居亞軍在比賽痛哭的畫面，自2008年至今仍在網路流傳，沒想到這次艾成又給了她一個「臨時的通告」，再度讓她淚崩，兩次都哭得很慘，笑說以後見面再跟他索取通告費！

▲符瓊音感傷地說，艾成每次都讓自己哭得很慘。（圖／記者陳明安攝，2022.08.24）
▲符瓊音感傷地說，艾成每次都讓自己哭得很慘。（圖／記者陳明安攝，2022.08.24）
首屆《超偶》冠軍張芸京，雖然比艾成早一年奪冠，其實年齡小他2歲，她稱艾成是「超越血緣的哥哥」，述說2019年3月5日當天，正處於人生低潮期的她，在華視錄影遇到艾成、王瞳，他開口說了一句「阿京，妳要繼續唱歌」，她瞬間愣在原地無法動彈，王瞳當晚暖心陪伴著她，走過人生低谷，讓當時對歌唱事業感到沮喪的她獲得許多勇氣， 至今依舊無法忘懷。

張芸京近期還跟艾成錄製吳宗憲的節目《小明星大跟班》，集結超偶幫等好友碰面，度過歡樂的一天，艾成開玩笑揭發《超偶》有黑幕，就是為張芸京設置復活賽，揶揄好友這一幕上了新聞，他前幾天跟張芸京道歉，擔心朋友不開心，她反倒安慰艾成：「拜託，我們是京成兄妹耶！」要他別放在心上，艾成才放心說：「果然是我妹妹。」

▲張芸京抱吉他自彈自唱獻給艾成。（圖／記者林敬原攝）
▲張芸京抱吉他自彈自唱獻給艾成。（圖／記者林敬原攝）
張芸京和艾成日前完成了12首新歌，尚未推出，好友就已撒手人寰，她坦言至今無法面對這些音樂，但她相信，艾成會希望她繼續唱下去，也相信艾成肉體離開了，已經到了永恆之境，雖不捨只能淚別「我永遠的哥哥」。

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