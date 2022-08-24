阿里山鄉來吉村原民部落今動土及喬遷雙喜臨門

偏鄉的阿里山鄉來吉村原民部落今 (24) 日雙喜臨門，嘉義縣長翁章梁與地方各界熱鬧慶祝由鄉立托兒所整建的文化健康店喬遷之喜，以及五鄰橋動土開工，預定 2023 年底完工通車，除照顧鄒族長輩的活動場所舒適外，也使五鄰村民往來阿里山溪兩岸更安全。

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來吉村鄉立托兒所關閉後閒置 6 年，淪為廢棄資材堆放場所，縣政府與鄉公所合作爭取原民會前瞻計畫補助 200 萬元，整建為功能齊全的部落文化健康站及長照 C 據點，去年 8 月開工，今年 1 月完工驗收，原定農曆年前啟用，因 covid-19 疫情影響，延至本月 24 日才喬遷。

來吉村是阿里山鄉最早設立的文化健康站 ( 早期名為老人日間關懷站）， 2009 年成立，借用來吉基督長老教會作為長輩活動場所，近年來陸續 4 次分別搬遷至民宅和天主教堂，因天主堂另有用途，村長武正清號召村民在社區發展協會辦公室旁蓋了一間簡易的木造房屋和涼亭，暫時提供長輩活動使用，因空間狹窄又與協會共用，長輩行走不便，戶外活動易受風吹日曬雨淋，陸續添購的延緩失能器材也無處放置，亟需一處專屬老人家的活動空間。

在縣府、縣議員武清山和鄉公所協助下，由公所提供鄉立托兒所場地，縣府協助爭取中央經費支持，兼具長照功能的文化健康店， 25 日終於在翁章梁、原民立委伍麗華、原民會副主委谷縱 Qucung 、鄉長杜力泉、縣議員武清山、村長武正清等人主持剪綵後完成喬遷之喜。

翁章梁指出，這是他任內阿里山鄉第 4 站利用舊有建物修繕完成的文化健康站。原民部落的土地受地形和法令限制，加上公有土地與建築物不足，建築費用高，用地難尋，現有 8 個文健站有 6 個站是使用舊建物、借用教會或民宅，如果每村都要興建一座符合長者使用的活動中心，曠日費時，財政也難以負擔，因此，整建閒置空間是最快速、最直接的辦法。

▲嘉義縣長翁章梁特地前往參觀原民的手工藝絕活(圖／嘉義縣府提供)