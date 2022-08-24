Red Bull「飛行日」9/18台中港登場　戴資穎當重量級評審

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根據大會規則，參賽者要透過自製飛行器從將近7公尺高高的坡道飛躍而下，具有一定的風險因素，因此官方也針對賽事參賽者及飛行器有著嚴格規定，所有參賽者都必須穿戴主辦團隊所提供的救生衣及安全帽。
另外，飛行器規格也有做出規範，從機頭到機尾的長度必須小於 8 公尺、翼展長度必須小於 9 公尺、高度必須小於 3 公尺、軸距不得超過 3 公尺，飛行器含駕駛最大重量為 200 公斤，不能採用一體成型的機翼，所有手作的飛行器都必須由控制桿或是控制椅控制，駕駛區不得直接固定在機體上或包覆在機體內，底座不能超過 1.5 公尺寬和 3 公尺長。所有飛行器必須由團隊從後方推動，不得彈射，或其他輔助動力推行。其他相關規定則需詳讀官網的條款。
今天在記者會上，參賽隊伍「上班我在飛」的代表呱吉也來到現場，這次他們的飛行器採用日本經典特攝電影怪獸——摩斯拉的造型，他表示：「能飛行多遠不重要，但我希望他被破壞的那一瞬間能非常燦爛，就像怪獸電影一樣。怪獸有沒有死不重要，但過程打鬥要很精采才行。」
上次團隊也有參加皂飛車的比賽，但7秒內就出局了，呱吉笑說希望這次也能達成「意外的喜劇效果」。也透露團隊的其他人員已經到台中去製作飛行器了，預計要3-4個禮拜才能完工。
而「藍洋不輸鬼」的代表Jimmy則是表示，這次的團隊的飛行器特別凸顯了環保的主題，「台灣有很多珍貴的海龜，因此我們就是朝這方面去做發想，結合環保的面向，希望大家在看比賽的同時，能對環保有更多思考。」
這次飛行日的評審來頭不小，除了電競戰隊閃電狼、剛在世界格鬥遊戲大賽EVO 2022《快打旋風5》項目拿到第5名的「五股石油王」林立偉之外，羽球女單世界球后戴資穎也會來到現場和大家同樂。
林立偉表示，這次評審他會以「創意」為評分的標準，如果參賽隊伍能「華麗落水」那當然是大大加分。而若能打破世界紀錄78.5公尺，那當然一定會給滿分。