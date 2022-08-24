王瞳捧艾成遺照比「7」字 笑容噙淚：就當今天是婚禮
馬來西亞藝人艾成17日墜樓身亡，享年40歲，追思音樂會今（24）日舉行，艾成遺照選用身穿白西裝比「7」的照片，遺孀王瞳穿上艾成買的蜜月白裙，如同王瞳所說，「我就當今天是跟你在辦婚禮。」艾成夫婦在7月7日結婚，艾成辭世時間是10點10分，在時鐘指針上也是一個「7」，王瞳坐上靈車面露笑容，手比「7」字手勢，圓滿完成艾成人生謝幕。
艾成跟老婆王瞳愛情長跑10年，2012年兩人因代班《新兵進行曲》主持而相戀，並在同年和何豪傑、王建復、樂咖、阿修羅組成北七樂團（現在改為87樂團），開始巡迴台灣的公益演唱之旅；兩人在2020年登記結婚，並和毛小孩哈嚕過著一家三口的家庭生活。
在今天的追思音樂會上，王瞳強忍淚水替艾成舉辦演唱會，感謝家教會弟兄姊妹、藝人好友張芸京、潘奕如不眠不休為艾成追思演唱會所做的一切安排。當艾成用動人歌聲唱出最後留給王瞳的創作歌曲《我在這裡》，王瞳也坐上琴台伴奏，最後一次的琴瑟和鳴，畫面既悲傷又幸福。
同時王瞳也公開她為了9月的婚禮特別請民視同仁畫製的Q版喜帖，她說這原本是要回馬來西亞前送給艾成的禮物。王瞳非常感謝大家對艾成的疼愛，協助完成這一場《超乎想像 艾成了》追思音樂會。