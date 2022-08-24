不當使用同業名稱刊登關鍵字廣告　弘軒科技違法挨罰

公平會日前調查發現，弘軒科技在去（2021）年5月23日至12月27日期間，使用競爭事業的名稱「元儀科技」作為關鍵字廣告，所設定的廣告文案「專業元儀科技，德國進口－弘軒科技」，將競爭事業與自己公司名稱並列呈現，或單獨以較大字體強調競爭事業的名稱「元儀科技－熱像儀」等，點擊關鍵字廣告皆導引至弘軒科技網站的「紅外線熱像儀」相關介紹。
公平會說明，事業單純購買他事業的名稱、商標或其他營業表徵作為關鍵字廣告，如有助於提供網路使用者更充分實用的資訊、降低搜尋成本等社會利益，並未違反公平交易法。
不過，關鍵字廣告呈現的整體內容，若使人誤以為兩者屬同一來源、同系列商品或關係企業，無助於消費者獲得更充分正確資訊及降低搜尋成本，足以影響市場交易秩序，則違反公平交易法第25條規定。
對於此次弘軒科技關鍵字廣告整體呈現方式，公平會指出，容易使網路使用者認為元儀與弘軒具有一定合作關係，將有助弘軒科技網站被到訪，以及交易成立的機會增加，同時減少元儀科技接觸潛在客戶的機會，並減損「元儀科技」事業名稱所蘊含的經濟利益，因此認定此廣告足以影響市場交易秩序，違反公平交易法第25條規定。
公平會呼籲，廣告主無論是自行管理或透過代理商刊登關鍵字廣告，除了充分瞭解與廣告平台簽署相關規範內容外，在使用關鍵字廣告「插入式」功能時，應該在廣告對外露出前，先檢視注意廣告群組內的關鍵字字詞是否包含競爭事業名稱，避免關鍵字廣告將事業名稱併列呈現而有觸法的疑慮。
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