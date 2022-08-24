國旅住宿補助估9/8用完！動滋券倒數 優惠券期限一次看
喜歡國旅的朋友再不快點出門真的要「芭比Q了」！交通部觀光局昨（23）日宣布國旅補助進入倒數，預估9月8日預算就會用完而結束。國旅補助每晚旅宿最高可折抵1300元，只剩倒數2週左右的時間，想出去玩還沒動身的朋友要加緊把握機會！另外，體育署推出的「動滋券2.0」也只能用到8月31日；農遊券3.0則可使用到9月30日，這幾個時間點民眾要特別注意，錯過後悔莫及。
交通部觀光局表示，悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動採先住宿先折抵，預算用完就提早結束，會在活動網頁上以「紅、黃、綠」燈號顯示優惠房間數使用情形供民眾參考，8月15日亮起優惠房間數使用過半的「黃燈」、目前已亮起優惠房間數使用超過7成的「紅燈」。若以民眾使用熱度估算，9月8日可補助的房間數將會用罄。而本次國旅補助活動除了吸引民眾熱烈迴響以外，旅宿業者參與也相當踴躍，達9800餘家，超過前年安心旅遊的9500家。
另外，不只國旅補助進入倒數階段，日前教育部體育署才延長動滋券2.0使用期限，日前更加碼抽出30萬份1000元「動滋健身券」，提醒民眾使用期限只到今年8月31日為止，中籤民眾可要多加注意。而農委會加碼的200元「農遊券3.0」則可使用到9月30日。
農委會日前為推廣６項農漁產，舉辦「剝文旦烤石斑，中秋團圓愛臺灣」活動，並同步宣布推出農遊券3.0，自今年8月8日開始到各大農漁會與農遊券活動合作廠商，或四大農漁產電商平台，包含「GoFish!買魚去」「鱻魚購」「臺灣農產嘉年華」與「農良直賣所」活動專區，購買指定品項如文旦、石斑魚、白帶魚等六項農漁產品，單筆消費600元以上即可至農遊券APP登錄發票抽200元農遊券。不過這項優惠活動也將進入倒數到9月30日止，呼籲民眾多加把握。