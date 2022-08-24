艾成舞台絕響週六播！熱唱《愛不完》 王瞳親縫流蘇衣
來自馬來西亞的歌手艾成17日辭世，享年40歲。老婆王瞳以追思音樂會的形式舉行告別式，取名「超乎想像 艾成了」，紀念艾成來台灣歌唱20周年，今（24）日下午1點30分於台北市第一殯儀館「景行廳」舉行，追思會上曝光艾成最後一次的節目錄影，是在民視綜藝節目《最強綜藝秀》裡熱唱《對你愛不完》，這段影片預計在27日（週六）播出，成為他告別舞台的絕響！
黃國倫在追思會上介紹這段精彩畫面，是艾成8月5日在民視錄製的，他當天戴著黑色墨鏡，搭配紅色外套、褲子，一身酷帥模樣在眾人面前熱舞郭富城的《對你愛不完》，不斷向觀眾高喊「尖叫聲在哪裡？」還跟主持人胡瓜賣力互動，熱力四射的樣子，感染了現場人群。
只要看見艾成唱歌，就會覺得他在發光的愛妻王瞳，即使眼淚掛在臉上，也忍不住跟著他哼唱，追思會上難得的歡樂時刻，讓台下親友跟著鼓掌唱和。黃國倫說，艾成留給這世界上最後一首歌是《對你愛不完》，「艾成走了，他的愛還在，對王瞳愛不完，對爸媽愛不完 」。
他透露這個表演裡最讓艾成自豪的是，不是表演獲得如雷掌聲，而是老婆王瞳為他親手製作的舞衣，紅色外套上的流蘇都是她一針一線縫上去的，只為了讓老公在舞台上有完美呈現，王瞳哭著點點頭。黃國倫表示，這段艾成螢光幕前的最後表演，希望大家可以呼喚親友一起觀看，見證一個歌手在舞台上發光的最後一刻。