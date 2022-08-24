為五斗米折腰？人力銀行建議「金手銬」職缺應累積專業

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陳啟禎指出，台達透過具競爭力的薪酬架構吸引及留任優質人才，除固定月薪，還有年終、績效與分紅獎金，並即時因應人才需求及市場供需狀況做動態調整。例如2022年除了年度調薪，更增加結構性調薪，本薪平均調高幅度約15％到20％。同時也特別針對社會新鮮人進行起薪調整，與台達事業發展有高度關聯的專業領域，調整幅度最高可達25%以上。
人力銀行特地整理電子工程師、全端軟體工程師、系統整合工師及人工智慧工程師四大職務的平均薪資發現，近年來以AI人工智慧工程師的專業領域，業界需求炙熱，入行不到三年，薪水就有5萬5千元，而資歷5年以上者則月薪上看7萬元，薪資成長高達22.4%幅度驚人。
1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，AI人工智慧應用席捲產業，人才需求也隨之增加，不只台灣極力AI人才培育，全球都在加強高等教育提升AI人才的質與量，包括英國在頂尖大學增設AI博士學位，韓國也在5年內計畫投入90億韓元，支持大學成立AI研究所。
陳尹柔指出，根據國發會的人才調查，也顯示未來三年人工智慧（AI）應用服務產業對人才的需求最為迫切，要精通人工智慧，就必須學習Python、R、Java和 C++等編程語言來構建和實現模型，逐步累積技術實力，才能在職場立於不敗。