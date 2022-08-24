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為五斗米折腰？人力銀行建議「金手銬」職缺應累積專業

▲為了高額報酬而強迫自己從事不怎麼喜歡的工作，這種現象稱之為「金手銬」，工程師職缺就是現在最常見的職業別。（示意圖／翻攝pixabay）
▲為了高額報酬而強迫自己從事不怎麼喜歡的工作，這種現象稱之為「金手銬」，工程師職缺就是現在最常見的職業別。（示意圖／翻攝pixabay）

記者黃仁杰／台北報導

2022-08-24 17:56:412022-08-24 17:58:23

有網友在科技島社群分享，指出朋友目前在美國擔任資訊工程師，當地平均年薪約7萬美元，約台幣210萬元，科技業雇主為了留住人才，願意給予他約11萬美元，約台幣326萬元的薪資，朋友為了高額報酬而強迫自己從事不怎麼喜歡的工作，這種現象稱之為「金手銬」，此文一出引起兩派網友爭論不休，有人建議原Po的朋友「如果是高薪，銬個幾年倒是可以」、「美國的薪資水平真的不是台灣可比的，不少人出國也是為了能工作就留下來」、「先銬上吧！那至少也是外界稱羨的金手銬」、「有專業能力真的不怕被市場淘汰，別為了錢把自己鎖住」。

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人人稱羡的科技業，薪資豐厚福利俱佳，是許多上班族心目中的夢幻產業，且近年缺工現象加劇，推升理工背景人才供不應求。台達電子人資長陳啟禎表示，台達業務範疇漸趨多元，近期積極發展智能樓宇、能源基礎設施、電動車充電及其關鍵電力與動力系統，最夯的職缺包括電子設計工程師、全端及後端軟體工程師、系統整合工程師、人工智慧資料科學家。

陳啟禎指出，台達透過具競爭力的薪酬架構吸引及留任優質人才，除固定月薪，還有年終、績效與分紅獎金，並即時因應人才需求及市場供需狀況做動態調整。例如2022年除了年度調薪，更增加結構性調薪，本薪平均調高幅度約15％到20％。同時也特別針對社會新鮮人進行起薪調整，與台達事業發展有高度關聯的專業領域，調整幅度最高可達25%以上。

人力銀行特地整理電子工程師、全端軟體工程師、系統整合工師及人工智慧工程師四大職務的平均薪資發現，近年來以AI人工智慧工程師的專業領域，業界需求炙熱，入行不到三年，薪水就有5萬5千元，而資歷5年以上者則月薪上看7萬元，薪資成長高達22.4%幅度驚人。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，AI人工智慧應用席捲產業，人才需求也隨之增加，不只台灣極力AI人才培育，全球都在加強高等教育提升AI人才的質與量，包括英國在頂尖大學增設AI博士學位，韓國也在5年內計畫投入90億韓元，支持大學成立AI研究所。

陳尹柔指出，根據國發會的人才調查，也顯示未來三年人工智慧（AI）應用服務產業對人才的需求最為迫切，要精通人工智慧，就必須學習Python、R、Java和 C++等編程語言來構建和實現模型，逐步累積技術實力，才能在職場立於不敗。
 

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