馬鞍颱風逐漸遠離！入夜雨勢趨緩 明放晴午後留意大雷雨
受到馬鞍颱風外圍環流影響，從昨（23）日晚間開始台東及恆春半島就出現明顯雨勢，局部地區已達到豪雨等級，截至今（24）日晚間6時為止，累積雨量最多的地方為台東壽卡的168毫米，而今日午後受到熱對流發展旺盛影響，桃園以北、南部地區也出現大雷雨。中央氣象局持續發布大雨特報，提醒台東縣及恆春半島地區已有局部大雨或豪雨發生；恆春半島、台中、台東地區及新北、屏東山區仍有局部大雨發生的機率，民眾要注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方落石。預計這波雨勢今晚之後就有望逐漸趨緩，明（25）日各地天氣將恢復上半天多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。
目前馬鞍颱風中心位置在鵝鑾鼻西南西方510公里海面上，以時速28公里速度向西北西移動，預計明日中午左右颱風中心就會逐漸登陸港澳、中國廣東沿海地區，對台灣並不會有直接影響。氣象局原先預估馬鞍颱風登陸之後將引進西南風，為西半部地區帶來降雨，不過因為颱風路徑持續偏南，加上移動速度加快，預期台灣附近風向將轉為偏南風影響的環境，降雨情況會以午後雷陣雨為主。
氣象局預報員陳伊秀指出，明日各地上半天大多維持多雲到晴的天氣，不過午後全台都有有機會出現局部短暫雷陣雨，尤其中部以北地區受到旺盛對流北移影響，可能有局部大雨發生機率，而清晨南部地區也有零星短暫陣雨。各地白天依舊相當炎熱，高溫預估約攝氏33到35度，氣象局也持續針對9縣市發布高溫資訊，明日中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率，台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣地區為黃色燈號。
至於週五、週六（8/26~8/27）兩天水氣減少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅山區午後有局部短暫雷陣雨。不過週六晚間起受到微弱東北風影響，北部及東北部地區將有零星短暫陣雨，下週日（8/28）北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。直到下週一之後各地才會慢慢放晴。
由於目前數值預報模式顯示，到下週三（8/31）之前西北太平洋上都沒有熱帶擾動發展的跡象，可能要等到下週後段才有機會，而今年至今都沒有發布海上或陸上颱風警報的紀錄，因此有相當大的機會打破2010年最晚發布颱風警報的紀錄（當年8/31南修颱風發布海上警報）。